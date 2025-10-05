Advertisement

حاولتا خوض مغامرة خطيرة على سطح القطار... فتاتان مراهقتان تفقدان حياتهما بهذه الطريقة

Lebanon 24
05-10-2025 | 09:20
شهدت مدينة نيويورك حادثة مأساوية، حيث لقيت فتاتان حتفهما أثناء محاولتهما ممارسة ما يُعرف بـ"ركوب الأمواج في مترو الأنفاق"، وهي مغامرة خطيرة يقوم خلالها المراهقون بالصعود إلى سطح عربات القطار أثناء سيرها.
Advertisement



ووفقًا لصحيفة ميرور، أفادت شرطة المدينة بأنها تلقت بلاغًا بعد الساعة الثالثة فجرًا بقليل عن وجود فتاتين فاقدتي الوعي على متن أحد القطارات في محطة "مارسي أفينيو" بحي بروكلين، قبل أن يتم تأكيد وفاتهما في الموقع.



ولم تكشف السلطات بعد عن هوية الضحيتين أو عمريهما، مشيرةً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.



من جانبه، عبّر رئيس هيئة النقل في نيويورك، ديميتريوس كريشلو، عن حزنه الشديد، قائلًا في بيان:"من المؤسف أن تفقد فتاتان شابتان حياتهما لأنهما اعتقدتا أن ركوب القطار من الخارج أمر مقبول. يجب أن يكون الآباء والمعلمون واضحين مع أبنائهم: هذا ليس تسلية.. إنه انتحار".


 
وأشار كريشلو إلى أن فرق النقل وعائلات الضحايا أصيبوا بصدمة شديدة نتيجة الحادث.

 
