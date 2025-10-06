Advertisement

منوعات

فاجأ جمهوره... يوتيوبر شهير يثير الجدل بنشر فيديو صوّره عام 2015 شاهدوه

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:42
أثار فيديو قديم لصانع المحتوى الشهير "مستر بيست" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
مستر بيست، الاسم الحقيقي جيمي دونالدسون، يُعد من أبرز نجوم يوتيوب عالميًا، حيث يملك أكثر من 443 مليون مشترك، ويشتهر بفيديوهاته الضخمة الإنتاج ومبادراته الخيرية، التي شملت التبرع بالمنازل والسيارات والجزر، فضلاً عن مساعدة آلاف المحتاجين حول العالم.


الفيديو، الذي حمل عنوان "مرحبًا، أنا بعد عشر سنوات"، صُوِّر عام 2015 عندما كان جيمي يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان عدد مشتركيه حينها لا يتجاوز 8,000 فقط. وقد حدّد جيمي بنفسه موعد نشر المقطع في 4 تشرين الأول 2025.
وفي الفيديو، ظهر جيمي الشاب يقول: "إذا لم يكن لدي مليون مشترك عند مشاهدة هذا الفيديو، فحياتي كلها كانت فاشلة"، وهي عبارة لامست قلوب الملايين وأظهرت طموحه الكبير منذ بداياته.


22:58 | 2025-10-05
