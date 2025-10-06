27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فاجأ جمهوره... يوتيوبر شهير يثير الجدل بنشر فيديو صوّره عام 2015 شاهدوه
Lebanon 24
06-10-2025
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار فيديو قديم لصانع المحتوى الشهير "مستر
بيست
" ضجة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
حول العالم.
Advertisement
مستر بيست، الاسم الحقيقي
جيمي دونالدسون
، يُعد من أبرز نجوم
يوتيوب
عالميًا، حيث يملك أكثر من 443 مليون مشترك، ويشتهر بفيديوهاته الضخمة الإنتاج ومبادراته الخيرية، التي شملت التبرع بالمنازل والسيارات والجزر، فضلاً عن مساعدة آلاف المحتاجين حول العالم.
الفيديو، الذي حمل عنوان "مرحبًا، أنا بعد عشر سنوات"، صُوِّر عام 2015 عندما كان
جيمي
يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان عدد مشتركيه حينها لا يتجاوز 8,000 فقط. وقد حدّد جيمي بنفسه موعد نشر المقطع في 4 تشرين الأول 2025.
وفي الفيديو، ظهر جيمي الشاب يقول: "إذا لم يكن لدي مليون مشترك عند مشاهدة هذا الفيديو، فحياتي كلها كانت فاشلة"، وهي عبارة لامست قلوب الملايين وأظهرت طموحه الكبير منذ بداياته.
مواضيع ذات صلة
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
06/10/2025 11:10:42
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا متعبا وحزيناً.. تيم حسن يُثير الجدل في "الموريكس دور" وزوجته تُفاجئ الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بدا متعبا وحزيناً.. تيم حسن يُثير الجدل في "الموريكس دور" وزوجته تُفاجئ الجمهور (فيديو)
06/10/2025 11:10:42
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"جربت الموت مرتين".. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
06/10/2025 11:10:42
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر شكله بالكامل.. نجم شهير يُثير الجدل بنحافته الزائدة (فيديو)
Lebanon 24
تغيّر شكله بالكامل.. نجم شهير يُثير الجدل بنحافته الزائدة (فيديو)
06/10/2025 11:10:42
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
جيمي دونالدسون
youtube
دونالد
يوتيوب
الملا
جيمي
تاجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
Lebanon 24
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:51 | 2025-10-06
06/10/2025 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستاني زفاف (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستاني زفاف (فيديو)
03:10 | 2025-10-06
06/10/2025 03:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب هذا البلد... ووزارة الطوارئ تحذر
Lebanon 24
زلزال بقوة 6 درجات يضرب هذا البلد... ووزارة الطوارئ تحذر
00:10 | 2025-10-06
06/10/2025 12:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب في سيدني... رجل يطلق النار على السيارات والمارة ويُصيب 20 شخصاً!
Lebanon 24
رعب في سيدني... رجل يطلق النار على السيارات والمارة ويُصيب 20 شخصاً!
23:47 | 2025-10-05
05/10/2025 11:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قضى 30 عاماً في السجن ظلماً وتعرّض للتعذيب... فحصل على هذا التعويض الضخم!
Lebanon 24
قضى 30 عاماً في السجن ظلماً وتعرّض للتعذيب... فحصل على هذا التعويض الضخم!
23:32 | 2025-10-05
05/10/2025 11:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
03:51 | 2025-10-06
بعد رصد طائرات بدون طيار... مطار دولي يوقف عمليات الهبوط مؤقتًا
03:10 | 2025-10-06
حادثة مفاجئة... هذا ما عثرت عليه الشرطة مخبأً داخل فستاني زفاف (فيديو)
00:10 | 2025-10-06
زلزال بقوة 6 درجات يضرب هذا البلد... ووزارة الطوارئ تحذر
23:47 | 2025-10-05
رعب في سيدني... رجل يطلق النار على السيارات والمارة ويُصيب 20 شخصاً!
23:32 | 2025-10-05
قضى 30 عاماً في السجن ظلماً وتعرّض للتعذيب... فحصل على هذا التعويض الضخم!
22:58 | 2025-10-05
برجك اليوم
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24