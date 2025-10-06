فاجأ جمهوره... يوتيوبر شهير يثير الجدل بنشر فيديو صوّره عام 2015 شاهدوه

Advertisement

مستر بيست، الاسم الحقيقي ، يُعد من أبرز نجوم عالميًا، حيث يملك أكثر من 443 مليون مشترك، ويشتهر بفيديوهاته الضخمة الإنتاج ومبادراته الخيرية، التي شملت التبرع بالمنازل والسيارات والجزر، فضلاً عن مساعدة آلاف المحتاجين حول العالم.الفيديو، الذي حمل عنوان "مرحبًا، أنا بعد عشر سنوات"، صُوِّر عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان عدد مشتركيه حينها لا يتجاوز 8,000 فقط. وقد حدّد جيمي بنفسه موعد نشر المقطع في 4 تشرين الأول 2025.