في ولاية أميركية.. هذا ما فعله سائق حافلة مدرسية بأطفال قُصّر!
Lebanon 24
06-10-2025
|
16:00
ألقت السلطات الأميركية القبض على ليتوين
داريل
تيت (48 عاماً)، المعروف بين الطلاب بلقب "
شارون
"، بعد توجيه عدة تهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب بحق أطفال قُصّر في مدينة شارلوت بولاية
نورث كارولينا
.
وكان تيت يعمل في مدرسة شوغر كريك تشارتر، وتم فصله فور علم الإدارة بالتحقيقات، ووضعه في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر. وتم اعتقاله رسمياً يوم 30 أيلول 2025.
ويواجه تيت حالياً عدة تهم جنائية تشمل: تهمتان بالاغتصاب القانوني، وست تهم بانتهاك الآداب مع قاصر، وتهمة واحدة بجريمة جنسية مع قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.
وأكدت إدارة المدرسة أن الضحايا من طلابها، لكنها أوضحت أن الانتهاكات لم تُسجّل داخل
الحرم
المدرسي أو أثناء ساعات العمل، مشددة على تعاونها الكامل مع الشرطة وحرصها على سلامة الطلاب.
وتستمر التحقيقات، مع احتمال وجود ضحايا إضافيين لم يُكشف عنهم بعد، ودعت الشرطة أي عائلات تملك معلومات إلى الإبلاغ والتعاون مع الجهات المختصة.
