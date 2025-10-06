بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟

خلال بطولة كأس العالم في الكريكت للسيدات، استخدمت لاعبات المنتخب الباكستاني بخاخًا وقاموا برشه في الملعب قبل دخول لاعبات المنتخب الهندي.
الحادثة أثارت غضب الهنود الذين قالوا بأن الباكستانيات استخدمن معطر جو لإرسال رسالة بأن لاعباتنا رائحتهن كريهة مما زاد المشاحنات أكثر بين… pic.twitter.com/r3mUX8ie9i
— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 5, 2025
