منوعات

بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 16:45
شهدت بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات، المقامة في مدينة كولومبو السريلانكية، واقعة مثيرة للجدل قبل انطلاق مواجهة المنتخبين الهندي والباكستاني، انتهت بفوز ساحق للهند بنتيجة 247 – 159 نقطة.

البداية جاءت حين ظهرت لاعبات من المنتخب الباكستاني وهن يرشّن مادة غامضة على أرضية الملعب، ما أثار شكوكًا فورية حول محاولة غش أو استفزاز، وانتشر مقطع الفيديو سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليفجر سيلاً من التعليقات بين من اتهم المنتخب الباكستاني بمحاولة استخدام مادة مخدرة للتأثير على أداء منافسه، وبين من سخر معتبرًا أن الأمر مجرد "معطر جو" كنوع من الإهانة للاعبات الهنديات.
 
 
لكن الحقيقة اتضحت لاحقًا؛ فالمادة لم تكن سوى مبيد للحشرات، بعدما غزت أسراب كثيفة من الذباب أرض الملعب وتسببت بإزعاج شديد للاعبات. الموقف أجبر الحكم على إيقاف المباراة في الدقيقة 25، بعد شكوى القائدة الهندية هارمانبريت كور من صعوبة الرؤية والتركيز.

وتحوّل المشهد إلى لقطات غير مألوفة حين دخل عامل يرتدي قناع غاز لرش المبيد داخل الملعب، ما أدى إلى انتشار سحب كثيفة من الدخان في أجواء المباراة. ورغم التوقف لمدة 15 دقيقة تقريبًا، لم تختفِ المشكلة بالكامل، لكن اللعب استؤنف وسط أجواء مشحونة.

ورغم كل الجدل، نجح المنتخب الهندي في فرض هيمنته على أرض الملعب، محققًا انتصارًا كبيرًا على غريمه الباكستاني بفارق 88 نقطة، ليظل “أزمة البخاخ” واحدة من أغرب المشاهد في تاريخ البطولة.
