26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في جورجيا.. كلبان يهاجمان طفلًا داخل حضانة منزلية
Lebanon 24
07-10-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت ولاية
جورجيا
الأميركية حادثًا مأساويًا، إذ لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه بعد أن هاجمه كلبان كبيران داخل حضانة غير مرخصة كانت تديرها امرأة في منزلها.
Advertisement
وأوضحت الشرطة أن ستايسي ويلر كوب (48 عامًا) كانت تدير الحضانة بشكل غير قانوني، وأن والدة الطفل تركته لديها طوال اليوم. وأظهرت التحقيقات أن كوب نامت لساعتين تاركة الطفل دون مراقبة، ما أتاح له الوصول إلى الفناء الخلفي وفتح قفصين يضمان كلبي
روتويلر
كبيرين، فقاما بمهاجمته حتى الموت.
وقالت رئيسة الشرطة ليزلي ماناهان إن الحادث "مروع ومؤلم للغاية، وما كان ينبغي أن يحدث بأي حال"، مؤكدة أن الإهمال المباشر تسبب في وفاة الطفل.
وأُلقي القبض على كوب ووجهت إليها تهم القتل من الدرجة الثانية والقسوة على الأطفال، فيما أُودعت سجن مقاطعة لوندز بانتظار استكمال التحقيقات. كما احتجزت سلطات مراقبة الحيوانات الكلاب الثلاثة الموجودة
في المنزل
.
وأكدت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك وقائع إهمال أخرى في الحضانة غير المرخصة.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
في حضانة لبنانية.. إساءة معاملة أطفال والقضاء يتحرّك
Lebanon 24
في حضانة لبنانية.. إساءة معاملة أطفال والقضاء يتحرّك
07/10/2025 11:05:24
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر
07/10/2025 11:05:24
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
Lebanon 24
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
07/10/2025 11:05:24
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف "مزرية".. 13 طفلًا يعيشون داخل منزل بحالة سيئة جدًا (فيديو)
Lebanon 24
بظروف "مزرية".. 13 طفلًا يعيشون داخل منزل بحالة سيئة جدًا (فيديو)
07/10/2025 11:05:24
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
في المنزل
روتويلر
✨ الخلف
جورجي
تايسي
بيرين
جورج
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
Lebanon 24
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
02:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم
Lebanon 24
رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم
01:23 | 2025-10-07
07/10/2025 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
Lebanon 24
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
00:30 | 2025-10-07
07/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:55 | 2025-10-06
06/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
16:45 | 2025-10-06
06/10/2025 04:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2025-10-07
في أميركا.. رفض استئناف صديقة جيفري إبستين المسجونة
01:23 | 2025-10-07
رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم
00:30 | 2025-10-07
بريطانيا.. الصدفة توقع بأضخم عصابة لتصدير الهواتف المسروقة
22:55 | 2025-10-06
برجك اليوم
16:45 | 2025-10-06
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
16:00 | 2025-10-06
في ولاية أميركية.. هذا ما فعله سائق حافلة مدرسية بأطفال قُصّر!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 11:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24