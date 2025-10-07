شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته

Advertisement

كشفت ، تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار في مركز أبو تشت قنا.كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في مركز أبوتشت بقنا، وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات حزنا على وفاة خطيبته.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)