25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته
Lebanon 24
07-10-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
الأجهزة الأمنية
المصرية
، تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار في مركز أبو تشت
شمال محافظة
قنا.
Advertisement
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في مركز أبوتشت بقنا، وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات
القطار
حزنا على وفاة خطيبته.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
07/10/2025 20:12:26
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن تعازيها لقطر في وفاة عنصر أمن بالاعتداء الإسرائيلي
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن تعازيها لقطر في وفاة عنصر أمن بالاعتداء الإسرائيلي
07/10/2025 20:12:26
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من قطار في مصر
Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من قطار في مصر
07/10/2025 20:12:26
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
Lebanon 24
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
07/10/2025 20:12:26
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
مديرية أمن قنا
غرفة العمليات
شمال محافظة
المصرية
القطار
مصرية
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
Lebanon 24
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
12:55 | 2025-10-07
07/10/2025 12:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:02 | 2025-10-07
07/10/2025 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
Lebanon 24
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
10:01 | 2025-10-07
07/10/2025 10:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
08:48 | 2025-10-07
07/10/2025 08:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
Lebanon 24
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
08:13 | 2025-10-07
07/10/2025 08:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:55 | 2025-10-07
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
10:02 | 2025-10-07
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:01 | 2025-10-07
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
08:48 | 2025-10-07
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
08:13 | 2025-10-07
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
07:50 | 2025-10-07
انفجارات وحريق.. ماذا يجري في العاصمة الفرنسية باريس؟ (فيديو)
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 20:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24