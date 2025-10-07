Advertisement

منوعات

شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1426365-638954622628601585.jpg
Doc-P-1426365-638954622628601585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل مصرع شاب أسفل عجلات قطار في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.
Advertisement

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في مركز أبوتشت بقنا، وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب تخلص من حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار حزنا على وفاة خطيبته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
lebanon 24
07/10/2025 20:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن تعازيها لقطر في وفاة عنصر أمن بالاعتداء الإسرائيلي
lebanon 24
07/10/2025 20:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة سيدة بعد سقوطها من قطار في مصر
lebanon 24
07/10/2025 20:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
lebanon 24
07/10/2025 20:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مديرية أمن قنا

غرفة العمليات

شمال محافظة

المصرية

القطار

مصرية

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:55 | 2025-10-07
10:02 | 2025-10-07
10:01 | 2025-10-07
08:48 | 2025-10-07
08:13 | 2025-10-07
07:50 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24