23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ضبط شبكة للنصب على المواطنين بوعود سفر وهمية في مصر
Lebanon 24
07-10-2025
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت أجهزة
وزارة الداخلية
المصرية
من ضبط القائمين على إدارة 9 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج فى محافظة المنوفية، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
Advertisement
وأكدت التحريات التى أجراها قطاع
الأمن العام
بالتنسيق مع
الإدارة العامة
لتصاريح العمل، أن هذه الشركات مارست نشاطها بشكل غير قانونى، حيث قام المسؤولون عنها بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل لهم فى الخارج، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لخدماتهم المزعومة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط 9 أشخاص من مالكى ومديرى تلك الشركات، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط عدد من جوازات السفر، وعقود اتفاق عمل بالخارج، وأكلاشيهات تحمل أسماء الشركات، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة ووحدتى معالجة بيانات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة: لا خيار أمام مواطني مدينة غزة إلا البقاء في أحيائهم ومنازلهم
Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة: لا خيار أمام مواطني مدينة غزة إلا البقاء في أحيائهم ومنازلهم
08/10/2025 01:12:30
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في فرن الشباك.. حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة الروس في بيروت
Lebanon 24
في فرن الشباك.. حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري للبحارة الروس في بيروت
08/10/2025 01:12:30
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي شارك في ازاحة الستار عن النصب التذكاري لجنود البحرية الروسية
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي شارك في ازاحة الستار عن النصب التذكاري لجنود البحرية الروسية
08/10/2025 01:12:30
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" افتتح النصب التذكاري للقائد إبراهيم عقيل في شارع القائم - حي الأبيض
Lebanon 24
"حزب الله" افتتح النصب التذكاري للقائد إبراهيم عقيل في شارع القائم - حي الأبيض
08/10/2025 01:12:30
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة العامة
وزارة الداخلية
الأمن العام
استيل
بيوتر
مصرية
دمين
قد يعجبك أيضاً
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
Lebanon 24
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
12:55 | 2025-10-07
07/10/2025 12:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته
Lebanon 24
شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته
12:30 | 2025-10-07
07/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
Lebanon 24
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:02 | 2025-10-07
07/10/2025 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
Lebanon 24
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
10:01 | 2025-10-07
07/10/2025 10:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
Lebanon 24
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
08:48 | 2025-10-07
07/10/2025 08:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:55 | 2025-10-07
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
12:30 | 2025-10-07
شاب يُلقي بنفسه تحت عجلات قطار حزناً على وفاة خطيبته
10:02 | 2025-10-07
زائر من المريخ وصل إلى أرض عربية … كيف تم تتبعه؟!
10:01 | 2025-10-07
حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها
08:48 | 2025-10-07
من فاز بجائزة "نوبل" للفيزياء؟
08:13 | 2025-10-07
أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 01:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24