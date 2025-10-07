Advertisement

منوعات

ضبط شبكة للنصب على المواطنين بوعود سفر وهمية في مصر

Lebanon 24
07-10-2025 | 15:17
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط القائمين على إدارة 9 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج فى محافظة المنوفية، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت التحريات التى أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، أن هذه الشركات مارست نشاطها بشكل غير قانونى، حيث قام المسؤولون عنها بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود وهمية بتوفير فرص عمل لهم فى الخارج، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لخدماتهم المزعومة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط 9 أشخاص من مالكى ومديرى تلك الشركات، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط عدد من جوازات السفر، وعقود اتفاق عمل بالخارج، وأكلاشيهات تحمل أسماء الشركات، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة ووحدتى معالجة بيانات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة. (اليوم السابع)
