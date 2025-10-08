25
منوعات
مشاجرة دامية في مصر تنتهي بوفاة شاب داخل المستشفى
Lebanon 24
08-10-2025
|
04:54
A-
A+
يكثف رجال المباحث
المصرية
من جهودهم للقبض على المتهمين بقتل شخص بمنطقة المطرية بعدما تعدوا عليه وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى المطرية ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالاعتداء عليه وأصيب بطلق نارى ونقل على إثرها إلى المستشفى.
ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر
النيابة
التحقيقات. (اليوم السابع)
