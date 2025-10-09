25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية
Lebanon 24
09-10-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكلت امرأة صينية تبلغ من العمر 82 عاما ثماني ضفادع صغيرة حية حيث سمعت أنها تساعد في علاج آلام أسفل الظهر، وفقا للطب الشعبي الصيني.
أفادت بذلك صحيفة ساوث
تشاينا مورنينغ
بوست، وذكرت أنه تم نقل العجوز إلى المستشفى بعد تجربتها في استخدام ذلك العلاج الشعبي لتخفيف آلام الظهر. وحاولت المتقاعدة واسمها
تشانغ
تخفيف الألم بابتلاع ثماني ضفادع صغيرة حية.
Advertisement
ووفقا للصحيفة، عانت تشانغ لفترة طويلة من انزلاق غضروفي، وسمعت أن طريقة علاج غير عادية قد تُساعد في حل مشكلتها. طلبت من ابنها أن يصطاد الضفادع لها، دون أن تُخبره بما تبيت لذلك.
بعد أن أحضر لأمه ضفادع أصغر من كف اليد، أكلت ثلاثة منها على الفور. ومن ثم أكلت المتقاعدة الباقي في اليوم التالي. وبعدها بيوم شعرت بألم شديد في البطن وهو ما تسبب بنقلها إلى المستشفى. كشف الفحص عن وجود طفيليات في جسمها.
وفي حديث للصحيفة، قال الطبيب المشرف على علاج السيدة، إن مثل هذه الحالات ليست نادرة.
وأضاف: "في السنوات الأخيرة يقع في المستشفى ضحايا الطب الشعبي لنقوم بعلاجهم من عواقب هذا التصرف. هم يتناولون ليس فقط الضفادع الحية، بل ويتناولون أيضا مرارة الثعابين أو الأسماك النيئة، ويضعون الضفادع على أجسامهم".
وأوضح الطبيب أن أغلب هؤلاء المرضى هم من كبار السن الذين يلجأون لمساعدة الطب الشعبي فقط عندما تتدهور حالتهم الصحية.
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة
Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الخس؟ إليك الفوائد الصحية المذهلة
09/10/2025 11:31:14
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟
Lebanon 24
لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟
09/10/2025 11:31:14
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على خفض العجز التجاري
Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على خفض العجز التجاري
09/10/2025 11:31:14
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
Lebanon 24
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
09/10/2025 11:31:14
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تشاينا مورنينغ
مورنينغ بوست
تشانغ
العلا
الصين
شاين
تشان
شانغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
Lebanon 24
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
02:43 | 2025-10-09
09/10/2025 02:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
Lebanon 24
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
00:18 | 2025-10-09
09/10/2025 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:52 | 2025-10-08
08/10/2025 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
Lebanon 24
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
16:00 | 2025-10-08
08/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
Lebanon 24
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
14:33 | 2025-10-08
08/10/2025 02:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:43 | 2025-10-09
بعد ضياعه في الغابة 3 أيام دون طعام وشراب.. روسي عمره 92 عاما ينجو بأعجوبة من الموت
00:18 | 2025-10-09
اهتزت المباني.. زلزال جديد يضرب الفلبين بعد أيام من كارثة مميتة
22:52 | 2025-10-08
برجك اليوم
16:00 | 2025-10-08
ابتزاز وصور حميمة… عروس تكشف جرائم زوجها بعد الطلاق
14:33 | 2025-10-08
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
14:00 | 2025-10-08
توقيف مديرة مدرسة سورية.. فيديو يكشف ما فعلته بطلابها!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 11:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24