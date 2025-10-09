Advertisement

منوعات

لتشفى من ألم في ظهرها.. عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:36
أكلت امرأة صينية تبلغ من العمر 82 عاما ثماني ضفادع صغيرة حية حيث سمعت أنها تساعد في علاج آلام أسفل الظهر، وفقا للطب الشعبي الصيني.
أفادت بذلك صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، وذكرت أنه تم نقل العجوز إلى المستشفى بعد تجربتها في استخدام ذلك العلاج الشعبي لتخفيف آلام الظهر. وحاولت المتقاعدة واسمها تشانغ تخفيف الألم بابتلاع ثماني ضفادع صغيرة حية.
ووفقا للصحيفة، عانت تشانغ لفترة طويلة من انزلاق غضروفي، وسمعت أن طريقة علاج غير عادية قد تُساعد في حل مشكلتها. طلبت من ابنها أن يصطاد الضفادع لها، دون أن تُخبره بما تبيت لذلك.

بعد أن أحضر لأمه ضفادع أصغر من كف اليد، أكلت ثلاثة منها على الفور. ومن ثم أكلت المتقاعدة الباقي في اليوم التالي. وبعدها بيوم شعرت بألم شديد في البطن وهو ما تسبب بنقلها إلى المستشفى. كشف الفحص عن وجود طفيليات في جسمها.

وفي حديث للصحيفة، قال الطبيب المشرف على علاج السيدة، إن مثل هذه الحالات ليست نادرة.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة يقع في المستشفى ضحايا الطب الشعبي لنقوم بعلاجهم من عواقب هذا التصرف. هم يتناولون ليس فقط الضفادع الحية، بل ويتناولون أيضا مرارة الثعابين أو الأسماك النيئة، ويضعون الضفادع على أجسامهم".

وأوضح الطبيب أن أغلب هؤلاء المرضى هم من كبار السن الذين يلجأون لمساعدة الطب الشعبي فقط عندما تتدهور حالتهم الصحية.
