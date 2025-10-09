23
منوعات
القبض على لص سرق باب مصعد من عقار في الإسكندرية
Lebanon 24
09-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أجهزة
وزارة الداخلية
المصرية
ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة باب حديدي خاص بمصعد من داخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.
وتبين من الفحص أن قسم شرطة أول الرمل كان قد تلقى بلاغًا في 21 أيلول الماضي من أحد السكان، وهو مهندس مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض باب المصعد الخاص بعقاره للسرقة. وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه في حينه، حيث تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وله معلومات جنائية مسجلة.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الباب الحديدي المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت
النيابة العامة
التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
Lebanon 24
أثناء لعبه على الـ "إكس بوكس".. أب يقتل ابنته الرضيعة!
14:20 | 2025-10-09
09/10/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
Lebanon 24
توقيف مالكة مركز تجميل بعد شكوى عن إصابة بسبب منتجات غير صالحة
12:00 | 2025-10-09
09/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه
Lebanon 24
إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه
11:26 | 2025-10-09
09/10/2025 11:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
07:00 | 2025-10-09
09/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
