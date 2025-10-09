القبض على لص سرق باب مصعد من عقار في الإسكندرية

Advertisement

كشفت أجهزة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على ، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة باب حديدي خاص بمصعد من داخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.وتبين من الفحص أن قسم شرطة أول الرمل كان قد تلقى بلاغًا في 21 أيلول الماضي من أحد السكان، وهو مهندس مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض باب المصعد الخاص بعقاره للسرقة. وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه في حينه، حيث تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وله معلومات جنائية مسجلة.وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الباب الحديدي المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)