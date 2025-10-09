Advertisement

منوعات

القبض على لص سرق باب مصعد من عقار في الإسكندرية

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:00
كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة باب حديدي خاص بمصعد من داخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.
وتبين من الفحص أن قسم شرطة أول الرمل كان قد تلقى بلاغًا في 21 أيلول الماضي من أحد السكان، وهو مهندس مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض باب المصعد الخاص بعقاره للسرقة. وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه في حينه، حيث تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وله معلومات جنائية مسجلة.


وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الباب الحديدي المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)
محافظة الإسكندرية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

الإسكندرية ⁩

النيابة

المصرية

مصرية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24