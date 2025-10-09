هشّمت رأسه بحجر... سيدة تقتل نجل شقيق زوجها بطريقة مروّعة لهذا السبب!

Advertisement

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، تعود دوافع الجريمة إلى خلافات متكررة بين السيدة وشقيق زوجها، الذي كان يعتدي عليها بالسبّ والضرب أمام أفراد العائلة.وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تصطحب الطفل بين الحين والآخر عند خروجها لشراء حاجات المنزل، واستغلّت هذه العادة لتنفيذ جريمتها انتقامًا من والده.وأضافت التحقيقات أنه لدى توجه السيدة إلى المقبرة، هشّمت رأس الطفل بحجر، ثم دفنته فيها، وعادت إلى المنزل مرة أخرى.وذكرت المتهمة خلال التحقيقات التي أجريت معها أنها ظلت تبحث عن الطفل مع أسرته لمدة 3 أيام، لإبعاد الشبهة الجنائية عنها، حتى تم كشف الجريمة.