لمواليد هذه الأبراج.. توقعات مفاجئة للعرافة بابا فانغا تظهر للعلن هذا ما ينتظركم

Lebanon 24
10-10-2025 | 00:05
مع دخول عام 2025 مراحله الأخيرة، أعاد أتباع العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا تسليط الضوء على نبوءاتها الغامضة، التي لطالما أثارت الجدل حول العالم. ورغم ما تحمله من تحذيرات عن اضطرابات وتحولات عالمية، يرى بعض المفسرين أن الأيام الثمانين الأخيرة من العام قد تحمل حظًا وازدهارًا لثلاثة أبراج تحديدًا: الثور، الجوزاء، والدلو.
برج الثور: انطلاقة بعد طول انتظار

تقول التفسيرات إن تأثير كوكب الزهرة سيمنح مواليد برج الثور دفعة قوية نحو النجاح والازدهار المهني.
فقد يشهدون تقديرًا طال انتظاره وتقدّمًا واضحًا على الصعيدين المالي والاجتماعي، مع زوال العقبات التي أعاقت تطوّرهم في السابق.

برج الجوزاء: تحولات إيجابية وفرص جديدة

أما مواليد برج الجوزاء، الخاضعون لتأثير عطارد، فيُتوقع أن يعيشوا فترة من التحرّر من الضغوط وعودة التوازن إلى حياتهم.
قد تظهر فرص مالية مفاجئة، وتُفتح أمامهم أبواب جديدة للنجاح الشخصي وتحقيق الذات.
 
برج الدلو: مكافآت بعد الصبر

ويُعتقد أن مواليد برج الدلو، رغم مرورهم بمرحلة "سعد ساتي" الفلكية المرتبطة بزحل، سيجنون في نهايتها ثمار الصبر والعمل الدؤوب.
فقد تتحسّن أوضاعهم المهنية بشكل لافت، وتزداد التدفقات المالية، فيما تُصبح الأهداف البعيدة أكثر واقعية وقابلية للتحقق. (news18)
