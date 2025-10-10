22
منوعات
إخماد حريق سيارات في مجمع سكني بالقاهرة وضبط 3 طلاب متهمين
Lebanon 24
10-10-2025
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
ملابسات منشور تم تداوله على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مدعومًا بصور، زعم اندلاع حريق بعدد من السيارات داخل أحد المجمعات السكنية بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى
قسم شرطة التجمع الأول
يفيد باندلاع حريق في إحدى السيارات بدائرة القسم، وامتداد النيران إلى خمس سيارات أخرى.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة طلاب يقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، موضحين أن أحدهم أشعل النار في بقعة من البنزين أسفل إحدى السيارات على سبيل المزاح أثناء سيرهم بجوارها، ما تسبب في اندلاع الحريق وانتشاره إلى سيارات مجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. (الوكالة الوطنية)
