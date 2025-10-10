22
منوعات
"3 طعنات أنهت حياتها".. جريمة غامضة تهز الإسكندرية
Lebanon 24
10-10-2025
|
10:35
تكثف
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة،في منطقة
العامرية
الاسكندرية
،وتم انخاذ الإجراءات اللازمة.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم
شرطة العامرية
ثان يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة مجهولة، داخل الملاحات غرب الإسكندرية.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص والمعاينة،وجود جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر ترتدى عباءة سوداء، وتبين بمناظرة الجثة وجد بها عدد 3 طعنات نافذة بالصدر والرقبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت
النيابة
التحقيق. (اليوم السابع)
