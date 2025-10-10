"3 طعنات أنهت حياتها".. جريمة غامضة تهز الإسكندرية

Advertisement

تكثف بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة،في منطقة ،وتم انخاذ الإجراءات اللازمة.البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة مجهولة، داخل الملاحات غرب الإسكندرية.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص والمعاينة،وجود جثة سيدة فى العقد الثانى من العمر ترتدى عباءة سوداء، وتبين بمناظرة الجثة وجد بها عدد 3 طعنات نافذة بالصدر والرقبة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت التحقيق. (اليوم السابع)