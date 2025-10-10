21
منوعات
حادث مرعب في مهرجان بالهند بسبب تعطل أرجوحة دوّارة
Lebanon 24
10-10-2025
|
15:00
photos
0
تحوّلت لحظات التسلية إلى مشهد رعب في أحد المهرجانات الترفيهية في
الهند
، بعدما تعطّلت أرجوحة دوّارة فجأة أثناء دورانها السريع، ما أدى إلى جرّ شابين على الأرض وسط صرخات الحاضرين.
ووثّق مقطع فيديو متداول الحادثة المروعة، حيث فقدت اللعبة توازنها فجأة، لتطير المقاعد في الهواء ويسقط الشابان بعنف على الأرض قبل أن يُسحبا لمسافة أمتار عدّة. (lbc)
