الوقود أوشك على النفاد بالكامل.. هذا ما حصل على متن إحدى الطائرات

Lebanon 24
11-10-2025 | 01:00
في حادثة غير متوقعة، هبطت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" اضطراريًا في الثالث من تشرين الأول الحالي، والسبب انها كانت على وشك نفاد الوقود أثناء رحلتها من مدينة بيزا الإيطالية إلى غلاسكو في اسكتلندا
وأشارت التقارير الصادرة إلى أن طاقم الطائرة من طراز بوينغ 737-800 أصدر نداء استغاثة "Fuel Mayday " بعدما لاحظوا انخفاضًا حادًا في كمية الوقود، في الوقت الذي كانت فيه العاصفة "إيمي" تضرب أجزاء من اسكتلندا برياح بلغت سرعتها نحو 100 ميل في الساعة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران والقطارات والعبّارات في البلاد.

وأظهرت بيانات موقعFlightRadarX  أن الطاقم أطلق رمز الطوارئ 7700، وهو رمز عالمي يُستخدم للإبلاغ الفوري عن حالة طارئة إلى برج المراقبة الجوية ووحدات الإنقاذ.

وحاول الطيارون الهبوط عدة مرات في مطار بريستويك في غلاسكو، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب الاضطرابات الجوية العنيفة، قبل أن يتجهوا إلى مطار إدنبرة في محاولة أخرى لم يُكتب لها النجاح أيضًا من دون تسجيل أي إصابات بين الركاب. 
 
