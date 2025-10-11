22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في تركيا.. قاتل كشف عن هويته عبر حذوة حصانه
Lebanon 24
11-10-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ المحققون في
تركيا
بطريقة تنفيذ جريمة قتل هزت بلدة "هاجيلار" قرب مدينة
قيصري
، حيث وصل مرتكب الجريمة على ظهر حصانه، وقتل زوجين مسنين أمام منزلهما، قبل أن يغادر المكان دون أن يترك أي أثر يربطه مباشرة بالجريمة—إلا أن حذوة حصانه كانت المفتاح لكشف هويته.
Advertisement
ووقعت الجريمة قبل نحو أسبوع، عندما عثرت الشرطة على الزوجين
فخري
وزوجته غولهانم مقتولين بالرصاص بعد عودتهما من
مسجد
قريب في ساعات المساء.
وبفضل آثار وبقايا حذوة الحصان التي تركها الجاني، تمكن المحققون من تتبع مسار الفارس، ومطابقته مع تسجيلات 125 ساعة من كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، ليكتشفوا في النهاية أن هذا الفارس هو منفذ الجريمة.
واعترف الرجل البالغ من العمر 60 عامًا باستخدام بندقية صيد في ارتكاب الجريمة، موضحًا أن دوافعه كانت مالية تتعلق بديون مستحقة للزوج بقيمة 70 ألف ليرة تركية (حوالي 1700 دولار). وتمت إحالة القاتل إلى المحكمة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.
وصف البعض الجريمة بأنها "مرعبة" و"من زمن آخر"، في إشارة إلى طريقة تنفيذها الغريبة، حيث جاء القاتل على ظهر حصانه، مستخدمًا بندقية صيد، في مشهد يشبه قصص الجرائم القديمة.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية النرويج: إذا جمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة مع إسرائيل فمن المرجح أن تحذو النرويج حذوه
Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: إذا جمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة مع إسرائيل فمن المرجح أن تحذو النرويج حذوه
12/10/2025 04:31:19
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إسرائيل: لم تكن هناك حصانة لبن لادن وكذلك يجب نزع أي حصانة عن حماس
Lebanon 24
مندوب إسرائيل: لم تكن هناك حصانة لبن لادن وكذلك يجب نزع أي حصانة عن حماس
12/10/2025 04:31:19
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك
Lebanon 24
والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك
12/10/2025 04:31:19
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: لا حصانة للإرهابيين وسنواصل العمل حتى تحرير الرهائن وتوفير الأمن والسلام لإسرائيليين
Lebanon 24
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: لا حصانة للإرهابيين وسنواصل العمل حتى تحرير الرهائن وتوفير الأمن والسلام لإسرائيليين
12/10/2025 04:31:19
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
قيصري
الحص
فخري
قيصر
مسجد
تركي
جيلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي
Lebanon 24
ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي
16:43 | 2025-10-11
11/10/2025 04:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:25 | 2025-10-11
11/10/2025 04:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
12:38 | 2025-10-11
11/10/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
Lebanon 24
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
09:33 | 2025-10-11
11/10/2025 09:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور
Lebanon 24
دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور
09:00 | 2025-10-11
11/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:43 | 2025-10-11
ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي
16:25 | 2025-10-11
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
12:38 | 2025-10-11
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
09:33 | 2025-10-11
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
09:00 | 2025-10-11
دراسة: هذا تأثير كسوف الشمس على تغريد وسلوك الطيور
06:59 | 2025-10-11
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24