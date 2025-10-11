في تركيا.. قاتل كشف عن هويته عبر حذوة حصانه

Advertisement

فوجئ المحققون في بطريقة تنفيذ جريمة قتل هزت بلدة "هاجيلار" قرب مدينة ، حيث وصل مرتكب الجريمة على ظهر حصانه، وقتل زوجين مسنين أمام منزلهما، قبل أن يغادر المكان دون أن يترك أي أثر يربطه مباشرة بالجريمة—إلا أن حذوة حصانه كانت المفتاح لكشف هويته.ووقعت الجريمة قبل نحو أسبوع، عندما عثرت الشرطة على الزوجين وزوجته غولهانم مقتولين بالرصاص بعد عودتهما من قريب في ساعات المساء.وبفضل آثار وبقايا حذوة الحصان التي تركها الجاني، تمكن المحققون من تتبع مسار الفارس، ومطابقته مع تسجيلات 125 ساعة من كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، ليكتشفوا في النهاية أن هذا الفارس هو منفذ الجريمة.واعترف الرجل البالغ من العمر 60 عامًا باستخدام بندقية صيد في ارتكاب الجريمة، موضحًا أن دوافعه كانت مالية تتعلق بديون مستحقة للزوج بقيمة 70 ألف ليرة تركية (حوالي 1700 دولار). وتمت إحالة القاتل إلى المحكمة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.وصف البعض الجريمة بأنها "مرعبة" و"من زمن آخر"، في إشارة إلى طريقة تنفيذها الغريبة، حيث جاء القاتل على ظهر حصانه، مستخدمًا بندقية صيد، في مشهد يشبه قصص الجرائم القديمة.