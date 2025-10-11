Advertisement

متفرقات

في تركيا.. قاتل كشف عن هويته عبر حذوة حصانه

Lebanon 24
11-10-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1428151-638957999046715728.jpeg
Doc-P-1428151-638957999046715728.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فوجئ المحققون في تركيا بطريقة تنفيذ جريمة قتل هزت بلدة "هاجيلار" قرب مدينة قيصري، حيث وصل مرتكب الجريمة على ظهر حصانه، وقتل زوجين مسنين أمام منزلهما، قبل أن يغادر المكان دون أن يترك أي أثر يربطه مباشرة بالجريمة—إلا أن حذوة حصانه كانت المفتاح لكشف هويته.
Advertisement

ووقعت الجريمة قبل نحو أسبوع، عندما عثرت الشرطة على الزوجين فخري وزوجته غولهانم مقتولين بالرصاص بعد عودتهما من مسجد قريب في ساعات المساء.

وبفضل آثار وبقايا حذوة الحصان التي تركها الجاني، تمكن المحققون من تتبع مسار الفارس، ومطابقته مع تسجيلات 125 ساعة من كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، ليكتشفوا في النهاية أن هذا الفارس هو منفذ الجريمة.

واعترف الرجل البالغ من العمر 60 عامًا باستخدام بندقية صيد في ارتكاب الجريمة، موضحًا أن دوافعه كانت مالية تتعلق بديون مستحقة للزوج بقيمة 70 ألف ليرة تركية (حوالي 1700 دولار). وتمت إحالة القاتل إلى المحكمة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وصف البعض الجريمة بأنها "مرعبة" و"من زمن آخر"، في إشارة إلى طريقة تنفيذها الغريبة، حيث جاء القاتل على ظهر حصانه، مستخدمًا بندقية صيد، في مشهد يشبه قصص الجرائم القديمة.
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية النرويج: إذا جمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة مع إسرائيل فمن المرجح أن تحذو النرويج حذوه
lebanon 24
12/10/2025 04:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل: لم تكن هناك حصانة لبن لادن وكذلك يجب نزع أي حصانة عن حماس
lebanon 24
12/10/2025 04:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك
lebanon 24
12/10/2025 04:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: لا حصانة للإرهابيين وسنواصل العمل حتى تحرير الرهائن وتوفير الأمن والسلام لإسرائيليين
lebanon 24
12/10/2025 04:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

قيصري

الحص

فخري

قيصر

مسجد

تركي

جيلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:43 | 2025-10-11
16:25 | 2025-10-11
12:38 | 2025-10-11
09:33 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
06:59 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24