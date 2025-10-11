ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي

Advertisement

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرون في إطلاق نار جماعي وقع في مدينة ليلاند بولاية ميسيسيبي، قرابة منتصف ليل السبت 11 تشرين الأول، وفقًا لهيئة الإذاعة (BBC) وشبكة CBS.وقال رئيس بلدية ليلاند جون لي لشبكة CBS إن المدينة كانت أكثر ازدحامًا من المعتاد بسبب حضور الأهالي مباراة العودة بين مدرسة ليلاند الثانوية ومدرسة تشارلستون الثانوية. وأفادت الشبكة بأن أربعة من المصابين نُقلوا جوًّا إلى المستشفى، من دون الإعلان عن حالتهم الصحية.وأعلنت الشرطة توقيف الشاب جارود جودلو (18 عامًا)، داعية كل من يملك معلومات إضافية إلى التواصل مع السلطات، بحسب Desoto County News. وفي سياق متصل، ذكرت بيانات شرطية أن قسم شرطة هايدلبيرغ ومكتب شريف مقاطعة جاسبر يبحثان عن الشاب ذاته للاستجواب على خلفية حادث إطلاق نار منفصل وقع في مدرسة هايدلبيرغ الثانوية ليلة الجمعة. (people)