منوعات

ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:43
قُتل أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرون في إطلاق نار جماعي وقع في مدينة ليلاند بولاية ميسيسيبي، قرابة منتصف ليل السبت 11 تشرين الأول، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة CBS.
وقال رئيس بلدية ليلاند جون لي لشبكة CBS إن المدينة كانت أكثر ازدحامًا من المعتاد بسبب حضور الأهالي مباراة العودة بين مدرسة ليلاند الثانوية ومدرسة تشارلستون الثانوية. وأفادت الشبكة بأن أربعة من المصابين نُقلوا جوًّا إلى المستشفى، من دون الإعلان عن حالتهم الصحية.

وأعلنت الشرطة توقيف الشاب تايلر جارود جودلو (18 عامًا)، داعية كل من يملك معلومات إضافية إلى التواصل مع السلطات، بحسب Desoto County News. وفي سياق متصل، ذكرت بيانات شرطية أن قسم شرطة هايدلبيرغ ومكتب شريف مقاطعة جاسبر يبحثان عن الشاب ذاته للاستجواب على خلفية حادث إطلاق نار منفصل وقع في مدرسة هايدلبيرغ الثانوية ليلة الجمعة. (people)
