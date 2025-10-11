25
منوعات
ليلة مباراة العودة تتحول إلى مأساة في ميسيسيبي
Lebanon 24
11-10-2025
|
16:43
A-
A+
قُتل أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرون في إطلاق نار جماعي وقع في مدينة ليلاند بولاية ميسيسيبي، قرابة منتصف ليل السبت 11 تشرين الأول، وفقًا لهيئة الإذاعة
البريطانية
(BBC) وشبكة CBS.
وقال رئيس بلدية ليلاند جون لي لشبكة CBS إن المدينة كانت أكثر ازدحامًا من المعتاد بسبب حضور الأهالي مباراة العودة بين مدرسة ليلاند الثانوية ومدرسة تشارلستون الثانوية. وأفادت الشبكة بأن أربعة من المصابين نُقلوا جوًّا إلى المستشفى، من دون الإعلان عن حالتهم الصحية.
وأعلنت الشرطة توقيف الشاب
تايلر
جارود جودلو (18 عامًا)، داعية كل من يملك معلومات إضافية إلى التواصل مع السلطات، بحسب Desoto County News. وفي سياق متصل، ذكرت بيانات شرطية أن قسم شرطة هايدلبيرغ ومكتب شريف مقاطعة جاسبر يبحثان عن الشاب ذاته للاستجواب على خلفية حادث إطلاق نار منفصل وقع في مدرسة هايدلبيرغ الثانوية ليلة الجمعة. (people)
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
Lebanon 24
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
01:49 | 2025-10-12
12/10/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
Lebanon 24
حادث مأسوي.. مصرع 3 من موظفي السفارة القطرية في مصر
23:31 | 2025-10-11
11/10/2025 11:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. اكتشاف قطع من قصرٍ ملكي مفقود في نهر
Lebanon 24
بالصور.. اكتشاف قطع من قصرٍ ملكي مفقود في نهر
23:00 | 2025-10-11
11/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:25 | 2025-10-11
11/10/2025 04:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
12:38 | 2025-10-11
11/10/2025 12:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
