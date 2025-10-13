25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب خلاف بينهما... سكبت على زوجها الزيت الساخن ورشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر!
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت السلطات
الهندية
تحقيقاً حول حادثة مروعة في منطقة مادانجير بالعاصمة
نيودلهي
، حيث تعرّض رجل لحروق خطيرة بعد أن سكبت زوجته زيتاً مغلياً ممزوجاً بمسحوق الفلفل الحار عليه أثناء نومه.
Advertisement
ووفقاً للتقارير، فإن الضحية يُدعى دينيش، 28 عاماً، ويعمل ممثلاً طبياً، واستيقظ فجر الثاني من تشرين الاول على ألم شديد ليجد زوجته سادانا تقف فوقه، سكبت الزيت الساخن على وجهه وجذعه، ورشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر، مهددةً بصب المزيد إذا حاول طلب المساعدة.
استنجد دينيش بالجيران بعد إصابته بحروق بالغة، إلا أن زوجته رفضت فتح الباب، قبل أن يتدخل
مالك المنزل
ويسمح لهم بالدخول. وتم نقل الضحية فوراً إلى مستشفى سافدارجونغ، حيث أُدخل وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.
وبحسب صحيفة "مترو"، أفادت التحقيقات الأولية بأن الزوجين متزوجان منذ ثماني سنوات ولديهما طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وكانا يواجهان مشكلات زوجية متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة قبل أن يتصالحا.
وقال شهود من الجيران إن الزوجين انتقلا إلى المبنى قبل نحو سبعة أشهر، مؤكدين سماع صراخ دينيش ليلة الحادثة، فيما ذكرت إحدى الجارات أن الزوجة أقدمت على فعلتها بعد خلاف عائلي.
وسجّلت السلطات في مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، بينما تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.
مواضيع ذات صلة
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
Lebanon 24
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
13/10/2025 14:03:04
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مزيج غريب بفوائد عدّة: الموز مع الفلفل الأسود!
Lebanon 24
مزيج غريب بفوائد عدّة: الموز مع الفلفل الأسود!
13/10/2025 14:03:04
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الفرق بين العرق الساخن والبارد؟
Lebanon 24
ما الفرق بين العرق الساخن والبارد؟
13/10/2025 14:03:04
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلاف عقاري.. أطلق عليه النار
Lebanon 24
بسبب خلاف عقاري.. أطلق عليه النار
13/10/2025 14:03:04
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مالك المنزل
الهندية
نيودلهي
الهندي
الهند
جيران
عمر س
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
Lebanon 24
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
05:11 | 2025-10-13
13/10/2025 05:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
00:38 | 2025-10-13
13/10/2025 12:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
Lebanon 24
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
11:25 | 2025-10-12
12/10/2025 11:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:11 | 2025-10-13
مُحاولة إغتيال عميد كليّة في جامعة دمشق... مسلّحون رموا قنبلة داخل مكتبه!
00:38 | 2025-10-13
"شياطين الغبار" تكشف أسرار الرياح على سطح المريخ!
23:00 | 2025-10-12
برجك اليوم
11:25 | 2025-10-12
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة جوية بعد تحطم زجاج الطائرة
09:30 | 2025-10-12
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
07:46 | 2025-10-12
جريمة وحشية في جنوب افريقيا... قتل جدّته وقطع رأسها!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 14:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24