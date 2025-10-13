Advertisement

منوعات

بسبب خلاف بينهما... سكبت على زوجها الزيت الساخن ورشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر!

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:12
Doc-P-1428718-638959438950630022.jpg
Doc-P-1428718-638959438950630022.jpg photos 0
فتحت السلطات الهندية تحقيقاً حول حادثة مروعة في منطقة مادانجير بالعاصمة نيودلهي، حيث تعرّض رجل لحروق خطيرة بعد أن سكبت زوجته زيتاً مغلياً ممزوجاً بمسحوق الفلفل الحار عليه أثناء نومه.
ووفقاً للتقارير، فإن الضحية يُدعى دينيش، 28 عاماً، ويعمل ممثلاً طبياً، واستيقظ فجر الثاني من تشرين الاول على ألم شديد ليجد زوجته سادانا تقف فوقه، سكبت الزيت الساخن على وجهه وجذعه، ورشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر، مهددةً بصب المزيد إذا حاول طلب المساعدة.


استنجد دينيش بالجيران بعد إصابته بحروق بالغة، إلا أن زوجته رفضت فتح الباب، قبل أن يتدخل مالك المنزل ويسمح لهم بالدخول. وتم نقل الضحية فوراً إلى مستشفى سافدارجونغ، حيث أُدخل وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.


وبحسب صحيفة "مترو"، أفادت التحقيقات الأولية بأن الزوجين متزوجان منذ ثماني سنوات ولديهما طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وكانا يواجهان مشكلات زوجية متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة قبل أن يتصالحا.


وقال شهود من الجيران إن الزوجين انتقلا إلى المبنى قبل نحو سبعة أشهر، مؤكدين سماع صراخ دينيش ليلة الحادثة، فيما ذكرت إحدى الجارات أن الزوجة أقدمت على فعلتها بعد خلاف عائلي.


وسجّلت السلطات في مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، بينما تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.
مالك المنزل

الهندية

نيودلهي

الهندي

الهند

جيران

عمر س

العلا

