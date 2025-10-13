داخل السجن... هكذا تُوفي فنان كان يقضي 29 عاماً كعقوبة!



قُتل مغني الروك واتكينز، المُدان بارتكاب سلسلة جرائم جنسيّة ضدّ الأطفال، داخل سجنه في عن عمر 48 عاماً، بعد تعرضه لهجوم عنيف.

وبحسب الشرطة، وُجّهت تهم القتل إلى رشيد جيديل وصموئيل دودسورث، ومن المقرّر مثولهما أمام المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ واتكينز كان يُواجه عقوبة بالسجن 29 عاماً. (الامارات 24)