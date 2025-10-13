Advertisement

فنون ومشاهير

داخل السجن... هكذا تُوفي فنان كان يقضي 29 عاماً كعقوبة!

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1428914-638959653496771210.jpg
Doc-P-1428914-638959653496771210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل مغني الروك البريطاني إيان واتكينز، المُدان بارتكاب سلسلة جرائم جنسيّة ضدّ الأطفال، داخل سجنه في بريطانيا عن عمر 48 عاماً، بعد تعرضه لهجوم عنيف.
Advertisement

 
وبحسب الشرطة، وُجّهت تهم القتل إلى رشيد جيديل وصموئيل دودسورث، ومن المقرّر مثولهما أمام المحكمة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ واتكينز كان يُواجه عقوبة بالسجن 29 عاماً. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة 29 شخصاً في غرق قارب شمال وسط نيجيريا
lebanon 24
13/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 27 عاماً للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية
lebanon 24
13/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل السجن.. هذا ما حصل مع هنيبال القذافي
lebanon 24
13/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل السجن.. أغرب حفل زواج في الهند
lebanon 24
13/10/2025 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

البريطاني

الامارات

بريطانيا

اتكينز

طاني

إيان

جيدي

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:19 | 2025-10-13
05:11 | 2025-10-13
02:12 | 2025-10-13
00:38 | 2025-10-13
23:00 | 2025-10-12
11:25 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24