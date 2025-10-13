Advertisement

Lebanon 24
13-10-2025 | 22:46
 الحمل
كن حذرًا في كلماتك اليوم، فقد تُفسر بعض العبارات بشكل خاطئ. ركز على ما يخصك وتجنب الانخراط في القيل والقال. من الناحية الصحية، قد تجد شريكًا لممارسة الرياضة، ما يجعل النشاط البدني أكثر متعة.
الثور
عاطفيًا، يحتاج شريكك إلى دعمك غير المشروط، فكن بجانبه وابتعد عن الانتقاد. مهنياً، الوقت مناسب لاتخاذ قرارات مالية أو استثمارية، خاصة في العقارات. صحيًا، اهتم بصحتك النفسية واستشر مختصًا عند الحاجة.
الجوزاء
اليوم مناسب للتأمل وفهم احتياجاتك العاطفية قبل الدخول في علاقات جديدة. تجنب الوثوق بالأشخاص الغرباء أو الاستثمارات غير المدروسة. مارس الرياضة بانتظام لتخفيف التوتر الذهني والجسدي.
السرطان 
العاطفة اليوم على موعد مع الدفء والرومانسية، خاصة بعد فترة من البرود. مهنيًا، احترس من تجاهل التعليمات في العمل. صحيًا، طاقتك مرتفعة، فاستمتع بالأنشطة التي تحبها بعيدًا عن التوتر.
الأسد
قد تتضح اليوم دوافع شريكك بشكل أعمق. مهنياً، هناك فرصة لعقد صفقة ناجحة أو شراكة طويلة الأمد. قبل البدء بأي نظام صحي أو نشاط جديد، استشر مختصًا للتأكد من ملاءمته لجسمك.
العذراء
فرصة لتعويض الشريك عن أي إهمال سابق وإظهار اهتمامك الحقيقي. طاقتك إيجابية ومزاجك منفتح، ما يساعدك على اغتنام الفرص وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات.
الميزان
مهنيًا، قد يطرأ عرض مغرٍ يستدعي الانتقال إلى مدينة أو بلد آخر، ففكر جيدًا قبل اتخاذ القرار. صحيًا، قد تشعر بإرهاق أو توتر في الرقبة، مارس المشي وتمارين التمدد لتخفيف التشنج.
العقرب
استمع لحدسك عند اختيار الروتين الصحي أو نظام اللياقة المناسب. عاطفيًا، تجنب النقاشات الحادة مع الشريك، فالصمت واللطف أحيانًا أفضل من الجدال.
القوس
إذا أزعجك تصرف الشريك، تعامل معه بصراحة ولطف لتحسين العلاقة. مهنياً، الوضع المالي في تحسن مستمر، وستجد دعمًا من الزملاء أو الرؤساء.
الجدي
اليوم فرصة لاستعادة شغفك بالعمل بعد فترة من الضغط. اهتم بصحتك الغذائية والترطيب، فالنقص في السوائل والمعادن قد يسبب شعورًا بالإرهاق.
الدلو
القلق الزائد قد يؤدي لصداع أو توتر، فمارس التأمل أو استرح قليلًا. عاطفيًا، مرحلة جديدة وممتعة في انتظارك، فحاول تقوية العلاقات بالمبادرات الصادقة.
الحوت
قد تميل إلى الحد من حرية الشريك خوفًا من فقدانه. امنحه مساحة ليكتشف نفسه، وكن داعمًا له بدلًا من التقيد. مهنياً، رغم محاولات البعض لإضعافك، إلا أن عزيمتك ستقودك لتجاوز العقبات وتحقيق النجاح.
