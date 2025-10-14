في سلوفاكيا.. اصطدام قطارين يخلّف 66 جريحًا ولا وفيات

Advertisement

أعلنت الشرطة وخدمات الطوارئ عن حادث تصادم بين قطارين شرقي البلاد، أسفر عن إصابة 66 شخصًا على الأقل، دون تسجيل أي وفيات.وقع الحادث صباح الإثنين أمام نفق قرب قرية جابلونوف ناد تورنو، على بعد نحو 55 كيلومترًا غرب مدينة كوشيتسه، وهي أكبر مدن شرق .ووفق المعلومات الأولية، أدى التصادم إلى خروج قاطرة وعربة عن مسارهما، فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.وقالت إن من بين الجرحى 16 شخصًا حالتهم متوسطة أو خطيرة، بينما أصيب 50 آخرون بجروح طفيفة، مؤكدة أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في موقع الحادث قبل نقلهم.وتعمل السلطات على تحديد أسباب الاصطدام، وسط ترجيحات بأن يكون الحادث ناجمًا عن خطأ في الإشارات أو خلل فني في نظام التسيير الآلي للقطارات.وشهدت المنطقة استنفارًا واسعًا لقوات الشرطة والإسعاف، بينما أغلقت السلطات النفق والمنطقة المحيطة به مؤقتًا لحين استكمال أعمال التحقيق والصيانة.الحادث يعيد إلى الأذهان سلسلة حوادث التي ضربت في السنوات الأخيرة، ويطرح مجددًا تساؤلات حول جاهزية البنى التحتية وسلامة في سلوفاكيا.