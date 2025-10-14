بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا



وقالت الوزارة في بيانها إن السيدة الألمانية أعادت القطعة بدافع أخلاقي بعد أن تأثرت بموجة الإرجاعات الأخيرة التي قامت بها جامعة مونستر إلى بلدانها الأصلية، مشيدة بـ"حساسيتها الإنسانية وشجاعتها في تصحيح خطأ تاريخي". أعلنت عن استعادة قطعة أثرية نادرة سُرقت من موقع أولمبيا الأثري قبل أكثر من 50 عامًا، بعدما أعادتها امرأة ألمانية إلى موطنها الأصلي في خطوة وُصفت بأنها "نبيلة وشجاعة".القطعة هي رأس عمود أيوني من الحجر الجيري، يبلغ ارتفاعها 24 سنتيمترًا وعرضها 33.5 سنتيمترًا، كانت قد أُزيلت بطريقة غير قانونية خلال ستينيات القرن الماضي من مبنى ليونيدايون الفخم في أولمبيا، وهو من أقدم مباني الضيافة في التاريخ.وجرت مراسم التسليم في 10 تشرين الأول 2025 داخل مركز مؤتمرات أولمبيا القديمة، بحضور مسؤولين من وزارة الثقافة وممثلين عن جامعة مونستر ، التي تولت تنسيق عملية الإعادة رسميًا.وقالت الوزارة في بيانها إن السيدة الألمانية أعادت القطعة بدافع أخلاقي بعد أن تأثرت بموجة الإرجاعات الأخيرة التي قامت بها جامعة مونستر إلى بلدانها الأصلية، مشيدة بـ"حساسيتها الإنسانية وشجاعتها في تصحيح خطأ تاريخي".

وأوضح البيان أن رأس العمود "يتطابق في تفاصيله مع العناصر المعمارية الأخرى المكتشفة في الموقع ذاته"، ما يؤكد أصالته وقيمته التاريخية، مشيرًا إلى أنه كان جزءًا من مبنى ليونيدايون الذي بُني في القرن الرابع قبل الميلاد.



وفي تصريحات مرافقة، قال جيورجيوس ديداسكالو، أحد كبار مسؤولي الوزارة، إن "استعادة القطعة تُجسد التعاون الثقافي بين الشعوب وتؤكد أن التاريخ لا يعرف حدودًا"، داعيًا إلى جعل الحادثة نموذجًا لردّ الموروثات الثقافية إلى أوطانها الأصلية.



من جانبه، علّق توربن شرايبر، أمين متحف الآثار في جامعة مونستر، قائلاً: "لم يفت الأوان أبدًا لفعل الصواب الأخلاقي والعادل".



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود يونانية متواصلة لاستعادة آثارها المسلوبة عبر القنوات الدبلوماسية والثقافية، بعد أن نجحت أثينا سابقًا في استعادة كأس نبيذ أثري عام 2019 ورأس رخامي عام 2024 من .



ولا تزال تسعى إلى تحقيق هدفها الأكبر: استرجاع رخام البارثينون المعروض في المتحف منذ القرن التاسع عشر، والذي يُعد من أبرز رموز الهوية الثقافية اليونانية.