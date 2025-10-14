Advertisement

متفرقات

في روسيا.. عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1429176-638960330706633545.png
Doc-P-1429176-638960330706633545.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة نادرة أثارت دهشة الطاقم الطبي، اكتشف أطباء مستشفى كورومكان في مقاطعة بورياتيا الروسية عنكبوتًا داخل أذن طفل جاء يشكو من ألم شديد.

كان التشخيص المبدئي يشير إلى التهاب أذن شائع، لكن أثناء فحص الأذن باستخدام منظار متخصص، لاحظ الطبيب تراكمًا غير معتاد للشمع استدعى التدخل بحذر. وفجأة، قفز عنكبوت أسود كبير من قناة الأذن، مما أصاب الطفل بالذعر وأجبر الأطباء على التصرف بسرعة لتجنب أي إصابة.
Advertisement

تم إخراج العنكبوت بأمان، وأكدت الفحوصات النهائية أن أذن الطفل سليمة تمامًا ولا تعاني أي ضرر.
 
مواضيع ذات صلة
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
lebanon 24
14/10/2025 12:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
lebanon 24
14/10/2025 12:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
lebanon 24
14/10/2025 12:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء
lebanon 24
14/10/2025 12:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مقاطعة بوري

العنكبوت

قناة ال

الروس

كوروم

الطف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2025-10-14
03:30 | 2025-10-14
02:00 | 2025-10-14
00:30 | 2025-10-14
23:56 | 2025-10-13
22:46 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24