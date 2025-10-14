25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في روسيا.. عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء
Lebanon 24
14-10-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة نادرة أثارت دهشة الطاقم الطبي، اكتشف أطباء مستشفى كورومكان في مقاطعة بورياتيا الروسية عنكبوتًا داخل أذن طفل جاء يشكو من ألم شديد.
كان التشخيص المبدئي يشير إلى التهاب أذن شائع، لكن أثناء فحص الأذن باستخدام منظار متخصص، لاحظ الطبيب تراكمًا غير معتاد للشمع استدعى التدخل بحذر. وفجأة، قفز
عنكبوت
أسود كبير من قناة الأذن، مما أصاب الطفل بالذعر وأجبر الأطباء على التصرف بسرعة لتجنب أي إصابة.
Advertisement
تم إخراج
العنكبوت
بأمان، وأكدت الفحوصات النهائية أن أذن الطفل سليمة تمامًا ولا تعاني أي ضرر.
مواضيع ذات صلة
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
Lebanon 24
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
14/10/2025 12:49:01
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
14/10/2025 12:49:01
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
14/10/2025 12:49:01
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء
Lebanon 24
"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء
14/10/2025 12:49:01
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
مقاطعة بوري
العنكبوت
قناة ال
الروس
كوروم
الطف
قد يعجبك أيضاً
الأرض تفقد بريقها: ناسا تكشف تراجع لمعان الكوكب خلال العقود الأخيرة
Lebanon 24
الأرض تفقد بريقها: ناسا تكشف تراجع لمعان الكوكب خلال العقود الأخيرة
05:00 | 2025-10-14
14/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
Lebanon 24
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
03:30 | 2025-10-14
14/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سلوفاكيا.. اصطدام قطارين يخلّف 66 جريحًا ولا وفيات
Lebanon 24
في سلوفاكيا.. اصطدام قطارين يخلّف 66 جريحًا ولا وفيات
02:00 | 2025-10-14
14/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنيما".. عرض أسطوري تدمج الموسيقى بالضوء
Lebanon 24
"أنيما".. عرض أسطوري تدمج الموسيقى بالضوء
00:30 | 2025-10-14
14/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت المرأة الوحيدة المُشاركة.. ترامب يتغزل برئيسة الوزراء الإيطالية (فيديو)
Lebanon 24
كانت المرأة الوحيدة المُشاركة.. ترامب يتغزل برئيسة الوزراء الإيطالية (فيديو)
23:56 | 2025-10-13
13/10/2025 11:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2025-10-14
الأرض تفقد بريقها: ناسا تكشف تراجع لمعان الكوكب خلال العقود الأخيرة
03:30 | 2025-10-14
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
02:00 | 2025-10-14
في سلوفاكيا.. اصطدام قطارين يخلّف 66 جريحًا ولا وفيات
00:30 | 2025-10-14
"أنيما".. عرض أسطوري تدمج الموسيقى بالضوء
23:56 | 2025-10-13
كانت المرأة الوحيدة المُشاركة.. ترامب يتغزل برئيسة الوزراء الإيطالية (فيديو)
22:46 | 2025-10-13
برجك اليوم
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24