جريمة مروعة.. قضية قتل تنتهي بالسجن المؤبد في مصر

عاقبت محكمة جنايات في مصر، متهما بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية، بالسجن المؤبد.تعود أحداث القضية إلى 7 تشرين الثاني 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم علي.أ، تهمة قتل محمد.أ، بعدما أطلق المتهم النيران على المجني عليه، بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية.تم إحالة القضية التي حملت رقم 30648 لسنة 2024 جنح نجع حمادى، والمقيدة برقم 5954 ، إلى والتى عاقبت المتهم بالسجن المؤبد. (اليوم السابع)