منوعات
جريمة مروعة.. قضية قتل تنتهي بالسجن المؤبد في مصر
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاقبت محكمة جنايات
نجع حمادي
في مصر، متهما بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية، بالسجن المؤبد.
تعود أحداث القضية إلى 7 تشرين الثاني 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم علي.أ، تهمة قتل محمد.أ، بعدما أطلق المتهم النيران على المجني عليه، بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 30648 لسنة 2024 جنح نجع حمادى، والمقيدة برقم 5954
كلي قنا
، إلى
محكمة الجنايات
والتى عاقبت المتهم بالسجن المؤبد. (اليوم السابع)
