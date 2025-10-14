22
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
Lebanon 24
14-10-2025
16:04
لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بمنطقة توريل التابعة لمدينة
المنصورة
في مصر.
وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا مباشرًا يفيد بسقوط طفلة من مرتفع بجوار
مسجد الأنوار
– برج الكهرباء بمنطقة توريل، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وبالانتقال إلى المكان، تبين أن الطفلة تدعى تمارا كريم فراج وتبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم بمنطقة توريل، وقد تم العثور على جثة هامدة في موقع السقوط.
تم إخطار قوة من
قسم الشرطة
التي انتقلت إلى مكان البلاغ لمعاينة الواقعة، وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى
مستشفى الطوارئ
بالمنصورة
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على
النيابة العامة
لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 00:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 00:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 00:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
