وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بمنطقة توريل التابعة لمدينة في مصر.وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا مباشرًا يفيد بسقوط طفلة من مرتفع بجوار – برج الكهرباء بمنطقة توريل، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.وبالانتقال إلى المكان، تبين أن الطفلة تدعى تمارا كريم فراج وتبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم بمنطقة توريل، وقد تم العثور على جثة هامدة في موقع السقوط.تم إخطار قوة من التي انتقلت إلى مكان البلاغ لمعاينة الواقعة، وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى بالمنصورةوتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)