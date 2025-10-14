Advertisement

منوعات

وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني

Lebanon 24
14-10-2025 | 16:04
لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بمنطقة توريل التابعة لمدينة المنصورة في مصر.
وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا مباشرًا يفيد بسقوط طفلة من مرتفع بجوار مسجد الأنوار – برج الكهرباء بمنطقة توريل، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وبالانتقال إلى المكان، تبين أن الطفلة تدعى تمارا كريم فراج وتبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم بمنطقة توريل، وقد تم العثور على جثة هامدة في موقع السقوط.
تم إخطار قوة من قسم الشرطة التي انتقلت إلى مكان البلاغ لمعاينة الواقعة، وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
 
