Lebanon 24
14-10-2025
الحمل
قد تميل اليوم إلى التأمل والتفكير العميق، مما يجعلك بارعًا في المهن الفكرية مثل التعليم أو القانون أو الخطابة. حاول أن تحافظ على توازنك الذهني، واستمع للآخرين بانفتاح، فذلك سيعزز من طاقتك النفسية ويخفف من توترك.
الثور
تشعر ببعض الارتباك أو فقدان الصبر، لذا يُنصح بتأجيل القرارات المهمة والتعامل مع الأمور بهدوء. مهنياً، قد تندفع في العمل بدافع القلق، لكن لا تدع التوتر يسيطر عليك. خصص وقتاً للاسترخاء، فهو لن يقلل من إنتاجيتك بل سيزيدها.
الجوزاء
يوم يحمل لك فرصاً اجتماعية وعاطفية مميزة، فقد تتعرف على شخص جديد يثير اهتمامك. على الصعيد المهني، التزم بخطتك ولا تستسلم للعقبات، فالمثابرة ستقودك إلى النجاح. أما صحياً، فحافظ على نشاطك عبر ممارسة الرياضة المنتظمة، فطاقتك الذهنية اليوم في أوجها.
السرطان
قد تنشغل ببعض الالتزامات، لكن شريكك سيقف إلى جانبك ويدعمك. مهنياً، هذا اليوم مناسب للبدء بمشروع جديد يمكن أن يحسّن من دخلك المالي. أما صحياً، فاحرص على نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة الدسمة.
الأسد
ذكريات الماضي قد تطفو إلى السطح وتؤثر على مزاجك، لكنك قادر على التعامل مع الموقف بحكمة. مهنياً، رضاك بما تملك واستمرارك في العمل الجاد يجعلانك تتقدم بثبات نحو أهدافك.
العذراء
كن حذراً في تبادل المعلومات داخل العمل، فبعض الزملاء قد يسيئون فهمك أو ينقلون كلامك بطريقة خاطئة. صحياً، قد تحتاج إلى دعم مناعتك بالمكملات أو الغذاء الصحي، فطاقة جسدك تحتاج إلى تعزيز.
الميزان
في الحب، حاول أن تكون أكثر اتزاناً ونضجاً في قراراتك، ولا تتسرع في الحكم على شريكك. مهنياً، جهودك المستمرة ستثمر قريباً، فالفترة القادمة تحمل بوادر نجاح ملموس، فقط تحلَّ بالصبر وانتظر اللحظة المناسبة.
العقرب
يوم مفعم بالطاقة الإيجابية، مناسب لقضاء وقت ممتع مع الشريك أو الأصدقاء. صحياً، يمكنك البدء بنظام رياضي بسيط في المنزل للحفاظ على نشاطك دون عناء كبير.
القوس
احذر من أن تؤثر تجارب الماضي على علاقاتك الحالية، وكن أكثر تفهماً ورحمة. مهنياً، لديك فرصة ذهبية لإنجاز مهامك المتراكمة، ما يمنحك شعوراً بالإنجاز والراحة النفسية.
الجدي
يوم مناسب للمصارحة مع الشريك والتعبير عن مشاعرك بصدق، فالدعم العاطفي سيكون قوياً. مهنياً، قد تلوح في الأفق فرصة مهمة في مجال العقارات أو المشاريع طويلة الأمد. صحياً، حان وقت العودة إلى روتينك الرياضي للحفاظ على نشاطك.
الدلو
قد تحتاج اليوم إلى تعديل بعض الخطط قبل اتخاذ أي قرارات مهنية مهمة. وضعك المالي مستقر، وصحتك في تحسن واضح. يوم مناسب لإنجاز المهام الدقيقة التي كنت تؤجلها، فتركيزك الذهني في أعلى مستوياته.
الحوت
إذا شعرت بأن العلاقة مع الشريك تحتاج إلى دفعة جديدة، فاليوم هو الوقت المثالي للتواصل بصدق. صحياً، حالتك الجسدية والمعنوية جيدة، لكن احرص على دعم من حولك، فإيجابيتك تؤثر في طاقة الجميع.
