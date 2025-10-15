Advertisement

Lebanon 24
15-10-2025 | 22:55
 الحمل
اليوم قد تشعر برغبة قوية في إدخال تغييرات على أسلوب حياتك لتحقيق توازن أفضل بين العمل والصحة، ما يمنحك شعورًا بالراحة. عاطفيًا، قد ينتابك بعض التوتر بشأن علاقتك، لكن الأمور ستتضح تدريجيًا لتتمكن من اتخاذ قرارات عقلانية بشأن شريكك.
الثور
مهنيًا، جهودك السابقة قد تؤتي ثمارها اليوم، مع احتمال تحقيق مكاسب مالية أو مكافآت من استثمارات سابقة. صحيًا، جسديًا أنت في حالة مستقرة، لكن ضغوط العمل قد تؤثر على حالتك العقلية، فحاول معالجة التوتر للحفاظ على توازنك النفسي.
الجوزاء
اليوم مناسب لجدولة المهام الرسمية قبل الظهر لتحقيق أفضل النتائج، وخصص المساء للراحة. عاطفيًا، قد تمر علاقتك ببعض الاضطرابات، فحافظ على هدوئك للحفاظ على السلام. مهنياً، اهتم بتخطيط النفقات الكبيرة والانتباه للتفاصيل المالية.
السرطان
لا تتجاهل العلامات الصحية البسيطة، فقد تتطور إذا لم تعالجها مبكرًا. اليوم مليء بالالتزامات المتنوعة، فكن مستعدًا لإدارة التزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية بذكاء.
الأسد
قد تتاح لك فرصة لتحويل هواية تحبها إلى مهنة بدوام كامل أو تغيير وظيفتك. عاطفيًا، الحب حولك، فاستفد من نصائح الأصدقاء لتعزيز حياتك العاطفية.
العذراء
صحيًا، لا تهمل المشكلات الصغيرة لتجنب تفاقمها. عاطفيًا، كن متفهمًا لشريكك الذي قد يمر بضغوط، فالتعاطف سيكافئك بالامتنان والحنان.
الميزان
مهنيًا، استخدم حساسيتك العاطفية لتعزيز التعاون مع زملائك. صحيًا، ستشعر بانخفاض التوتر تدريجيًا بعد أسبوع مرهق، فحافظ على استقرارك النفسي.
العقرب
عاطفيًا، خذ خطوة للوراء لتقييم علاقتك بعقل هادئ، فالتجاهل لن يحل المشكلات. مهنيًا، قد تواجه تغييرات في مكان العمل أو تحصل على ترقية.
القوس
اليوم مناسب لبدء مشروع جديد أو إنهاء مهمة مؤجلة مع تحقيق تقدم ملموس. صحيًا، انتبه لنظامك الغذائي واشرب الماء بانتظام للحفاظ على ضغط الدم.
الجدي 
عاطفيًا، دعمك لشريكك في ظل الظروف المتغيرة سيحسن حياتكما. مهنيًا، النجاح والتقدير في طريقك، لكن يفضل تأجيل أي استثمارات اليوم لتجنب الخسائر.
الدلو
صحيًا، التزم بنظام غذائي صحي لتجنب المشكلات الناتجة عن عادات غير سليمة. عاطفيًا، تحلَّ بالصبر قبل استخلاص استنتاجات أو لوم الآخرين دون تدقيق.
الحوت
عاطفيًا، انتبه لتدخلات الأطراف الثالثة ولا تصدق كل المعلومات حول علاقتك. مهنياً وماليًا، اليوم قد تحقق أرباحًا كبيرة واستثماراتك المالية قد تشهد حظًا مرتفعًا.
