"قبور" تشعل مواجهة مع قوات الأمن.. فما قصتها؟

اعتقلت السلطات في مقاطعة بجنوب ستة أشخاص ونُقل خمسة آخرون إلى المستشفى، إثر صدامات بين الشرطة وسكان حاولوا منع هدم مواقع دفن لأجدادهم في بلدة شيدونغ بمديرية هويجي.

وقال الأهالي إن قوّات الشرطة وصلت بشكل مفاجئ عشية رأس السنة ضمن حملة لهدم ما تصفه الحكومة بـ"المدافن غير القانونية".



أفاد ساكن يُدعى تشِن بقدوم "أكثر من عشر سيارات شرطة"، مضيفًا أن العناصر كانوا يرتدون سترات واقية وخوذات واستعملوا الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وذكر قروي آخر يُدعى ليو أن الجرافات كانت تستعد لهدم القبور "بغضّ النظر عن عمرها"، ما دفع الأهالي للتدخّل واندلاع الاشتباكات.



وبحسب ليو، أصيب أكثر من 20 شخصًا بجروح، خمسة منهم بحالات خطرة في الرأس والصدر، فيما أُوقف "أكثر من اثني عشر" وأُفرج عن بعضهم لاحقًا، مع بقاء ستة قيد الاحتجاز. واتهم السلطات باتخاذ إزالة "قبور غير قانونية" ذريعةً للاستحواذ على مزيد من أراضي لأغراض تطوير تجاري، قائلاً: "أجداد الناس مدفونون هناك… كيف سيوافقون على تطويرها؟".