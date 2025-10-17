بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا

Advertisement

استغلّ رجل من ناغويا ، سياسة الاسترداد في تطبيق "ديماي-كان" لتناول وجبات فاخرة مجانًا على مدى عامين، بلغت قيمتها نحو 2.1 مليون ين.أنشأ تاكويا هيغاشيموتو 124 حسابًا وهميًا بأسماء وعناوين مختلفة وبطاقات SIM مسبقة الدفع مستخدمة بوثائق مزوّرة لتفادي كشفه.طلب الرجل يوميًا أطباقًا باهظة مثل " " ثعبان البحر وشريحة لحم الهامبرغر والآيس كريم، ثم اشتكى بعد كل توصيلة من عدم وصول الطلب، ما دفع الشركة لردّ المبلغ كاملًا.كبّدت الحيلة الشركة خسائر تراكمية قُدّرت بنحو 3.7 مليون ين، وفق ما أفادت به "ساوث بوست".أثار للآيس كريم وشرائح الدجاج في 30 شكوك الشركة، ففتحت تحقيقًا داخليًا كشف استغلال سياسة الاسترداد 1095 مرة.قدّم التطبيق شكوى للشرطة عقب التحقيق، ما قاد إلى اعتقال هيغاشيموتو على خلفية الاحتيال واستعمال بيانات مزوّرة.