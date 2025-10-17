Advertisement

بهذه الحيلة.. رجل تناول طعامًا فاخرًا لعامين مجانًا

17-10-2025 | 04:17
استغلّ رجل من ناغويا اليابانية، سياسة الاسترداد في تطبيق "ديماي-كان" لتناول وجبات فاخرة مجانًا على مدى عامين، بلغت قيمتها نحو 2.1 مليون ين.
أنشأ تاكويا هيغاشيموتو 124 حسابًا وهميًا بأسماء وعناوين مختلفة وبطاقات SIM مسبقة الدفع مستخدمة بوثائق مزوّرة لتفادي كشفه.

طلب الرجل يوميًا أطباقًا باهظة مثل "بينتو" ثعبان البحر وشريحة لحم الهامبرغر والآيس كريم، ثم اشتكى بعد كل توصيلة من عدم وصول الطلب، ما دفع الشركة لردّ المبلغ كاملًا.

كبّدت الحيلة الشركة خسائر تراكمية قُدّرت بنحو 3.7 مليون ين، وفق ما أفادت به "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

أثار طلب جديد للآيس كريم وشرائح الدجاج في 30 تموز شكوك الشركة، ففتحت تحقيقًا داخليًا كشف استغلال سياسة الاسترداد 1095 مرة.

قدّم التطبيق شكوى للشرطة عقب التحقيق، ما قاد إلى اعتقال هيغاشيموتو على خلفية الاحتيال واستعمال بيانات مزوّرة.

