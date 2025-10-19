ظاهرة غريبة.. يتواصلون مع الله عبر الذكاء الاصطناعي

Advertisement

يرى باحثون أن يبدّل أيضًا طرائق الصلاة. فالهندوسية، التي ترحّب تاريخيًا بتجسيد المقدّس في "المورتي" والطقوس المصاحبة مثل "البوجا" و"الدارشان"، توفّر بيئة خصبة لاندماج التقانة في الحياة التعبدية. ويقول عالم الأنثروبولوجيا هولي والترز إن اللجوء إلى روبوتات الدردشة يمنح البعض شعورًا بالانتماء وسط تباعد اجتماعي وروحي متزايد، معتبرًا أن تغلغل الذكاء الاصطناعي في الدين "أمر واقع".على الضفة التطبيقية، ظهرت منصات متعددة، مثل تطبيق "Text with Jesus" الذي أثار اتهامات بالتجديف عام 2023، و"QuranGPT" الذي تعرّض لضغط استخدام كبير بعد إطلاقه، إضافة إلى روبوتات تُحاور كونفوشيوس ومارتن لوثر وغيرهما. وفي الهند، طوّر فيكاس ساهو نسخة من GitaGPT جذبت مئة ألف مستخدم خلال أيام، قبل أن تتسع الفكرة لروبوتات مستندة إلى نصوص هندوسية أخرى، بهدف تقديم "تعاليم الآلهة والإلهات" بواجهة محادثية.تستثمر مؤسسات روحية بارزة هذا التحوّل أيضًا. فقد أطلقت مؤسسة "إيشا" في مطلع 2025 تطبيق تأمل بميزات ذكاء اصطناعي، مُختارة محتواه من 35 عامًا من تعاليم سادغورو لصوغ إرشادات يومية ملائمة. وفي الحجّ الأضخم عالميًا "ماها كومبه ميلا 2025"، جرى تشغيل محادثة متعدد اللغات لإرشاد الزوار، وإتاحة "دارشان" افتراضي وتجارب غامرة بالواقعين الافتراضي والمعزّز، حتى خدمة «حمّام رقمي» رمزي في ملتقى الأنهار.ولا تقتصر على البرمجيات؛ فطقوس "آرتي" أُديت بذراع آلية، وتباع أجهزة «مورتي» و«بوجا» آلية للمنازل، فيما يستخدم معبد في كيرالا فيلًا آليًا يمنح البركات ويستقبل القرابين، وأدخل معبد في روبوتات متحركة منذ عقد. (BBC)