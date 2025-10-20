Advertisement

مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرًّا جديدًا في لوحة شهيرة!

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:00
Doc-P-1431844-638965872059483191.jpg
Doc-P-1431844-638965872059483191.jpg photos 0
كشف الذكاء الاصطناعي تفصيلًا جديدًا في لوحة "مادونا ديلا روزا" للفنان الإيطالي الشهير رافائيل، بعدما تبيّن أن وجه القديس يوسف في الزاوية العليا اليسرى ربما لم يُرسم بيده.
فقد طوّر باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، دُرّبت على لوحات رافائيل الأصلية لتحليل ضربات الفرشاة والتظليل والألوان بدقة عالية.


ووفقًا لعالم الحاسوب والرياضيات حسن عجيل من جامعة برادفورد، فإن الذكاء الاصطناعي "يستطيع رؤية ما لا تراه العين البشرية، حتى على المستوى المجهري".


وباستخدام خوارزمية ResNet50 وتقنية آلة المتجهات الداعمة (SVM)، فحص الفريق وجوه اللوحة بشكل منفصل، لتظهر النتائج أن أسلوب رسم وجه القديس يوسف يختلف عن بقية عناصر اللوحة، ما يدعم فرضية أن فنانًا آخر – يُرجّح أنه جوليو رومانو، أحد تلامذة رافائيل – شارك في تنفيذها.


اللوحة التي تعود إلى الفترة بين 1518 و1520 لطالما أثارت جدلًا حول أصالتها منذ القرن التاسع عشر، فيما يشير الباحثون إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل خبراء الفن، بل يوفّر أداة تحليل دقيقة تساعد في دراسة الأعمال الفنية والتحقق من نسبها. (آرم نيوز) 
