24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة أسرية.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص ومحكمة الجنايات تحسم مصيره!
Lebanon 24
21-10-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
محكمة جنايات سوهاج
في مصر مساء اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "م.ا" 51 سنة حاصل على ثانويه عامة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة 19 تشرين الثاني القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل شقيقه المجتى عليه "ا.ا" بدائرة
مركز البلينا
.
Advertisement
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه فى أحد المناطق النائية بمركز البلينا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن شقيقه المتهم وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقرر التخلص منه واستدرجه إلى أحد الأماكن النائية وأطلق عليه النار من سلاح نارى حتى لقى مصرعه فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى
محكمة الجنايات
والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
Lebanon 24
جريمة أسرية تهز مصر.. مقتل طفلة على يد شقيقها
22/10/2025 00:21:24
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
Lebanon 24
المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب
22/10/2025 00:21:24
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابية تحسم مصير الملفات في المرحلة الجديدة
Lebanon 24
الانتخابات النيابية تحسم مصير الملفات في المرحلة الجديدة
22/10/2025 00:21:24
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
22/10/2025 00:21:24
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة جنايات سوهاج
محكمة الجنايات
مركز البلينا
الجمهوري
حكمت ال
جمهورية
الشرع
سوهاج
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته
Lebanon 24
جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته
15:31 | 2025-10-21
21/10/2025 03:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريمة المنشار" المُرعبة.. طفل عربي خطّط وقتل وقطّع الجثمان
Lebanon 24
"جريمة المنشار" المُرعبة.. طفل عربي خطّط وقتل وقطّع الجثمان
15:11 | 2025-10-21
21/10/2025 03:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة في بريطانيا.. مذيعة افتراضية تقدم فيلماً وثائقياً على القناة الرابعة
Lebanon 24
لأول مرة في بريطانيا.. مذيعة افتراضية تقدم فيلماً وثائقياً على القناة الرابعة
10:55 | 2025-10-21
21/10/2025 10:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ماذا أهدى اردوغان لأمير الكويت؟
Lebanon 24
بالصورة... ماذا أهدى اردوغان لأمير الكويت؟
09:23 | 2025-10-21
21/10/2025 09:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
Lebanon 24
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
07:17 | 2025-10-21
21/10/2025 07:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:31 | 2025-10-21
جريمة مروعة في بلد عربي.. قتل طفليه انتقاما من زوجته
15:11 | 2025-10-21
"جريمة المنشار" المُرعبة.. طفل عربي خطّط وقتل وقطّع الجثمان
10:55 | 2025-10-21
لأول مرة في بريطانيا.. مذيعة افتراضية تقدم فيلماً وثائقياً على القناة الرابعة
09:23 | 2025-10-21
بالصورة... ماذا أهدى اردوغان لأمير الكويت؟
07:17 | 2025-10-21
في دولة عربيّة... حفروا نفقاً تحت مسجد لسرقة أموال من داخل مكتب بريد
05:09 | 2025-10-21
الطيار أُصيب بجروحٍ... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما جرى على متنها
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 00:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24