منوعات

جريمة أسرية.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص ومحكمة الجنايات تحسم مصيره!

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:00
قررت محكمة جنايات سوهاج في مصر مساء اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "م.ا" 51 سنة حاصل على ثانويه عامة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة 19 تشرين الثاني القادم للنطق بالحكم لاتهامه بقتل شقيقه المجتى عليه "ا.ا" بدائرة مركز البلينا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليه فى أحد المناطق النائية بمركز البلينا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن شقيقه المتهم وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقرر التخلص منه واستدرجه إلى أحد الأماكن النائية وأطلق عليه النار من سلاح نارى حتى لقى مصرعه فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)
