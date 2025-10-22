28
مقتل أب وأطفاله الخمسة بالرصاص أثناء توجههم إلى المدرسة
Lebanon 24
22-10-2025
|
04:38
photos
اهتز الشارع
الليبي
، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أب و5 من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة، عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة بين من يرجح تصفيتهم ومن يتهم الأب بقتلهم ثم الانتحار.
وحصلت الجريمة في مدينة
بنغازي
شرق البلاد، حيث تم تداول مقطع فيديو على
مواقع التواصل الاجتماعي
، تضمن مشاهد صادمة لا يمكن نشرها، وثق لحظة العثور على جثث الضحايا داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري بمدينة بنغازي، وظهر داخلها الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، بينما أظهرت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، فيما عثر على مسدس في يد والدهم.
ولا تزال تفاصيل الجريمة غير واضحة، إذ تتضارب الروايات بين من يرجّح فرضية تعرض العائلة إلى التصفية، ومن يشير إلى احتمال إقدام الأب على قتل أبنائه ثم الانتحار، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من
السلطات الأمنية
لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.
وأثارت المشاهد صدمة
الليبيين
، الذين طالبوا بضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث اعتبرت الناشطة إسراء
المغربي
، أن ما حصل لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة أن تكون عملية انتحار، داعية الجهات الأمنية إلى التحرّك لفهم ملابسات الواقعة والقبض على المسؤولين. (الحدث)
