مقتل أب وأطفاله الخمسة بالرصاص أثناء توجههم إلى المدرسة

اهتز الشارع ، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أب و5 من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة، عندما كانوا في طريقهم إلى المدرسة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة بين من يرجح تصفيتهم ومن يتهم الأب بقتلهم ثم الانتحار.وحصلت الجريمة في مدينة شرق البلاد، حيث تم تداول مقطع فيديو على ، تضمن مشاهد صادمة لا يمكن نشرها، وثق لحظة العثور على جثث الضحايا داخل مركبة متوقفة في منطقة الطلحية – الهواري بمدينة بنغازي، وظهر داخلها الأطفال يرتدون زيهم المدرسي ويحملون حقائب الدراسة، بينما أظهرت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، فيما عثر على مسدس في يد والدهم.ولا تزال تفاصيل الجريمة غير واضحة، إذ تتضارب الروايات بين من يرجّح فرضية تعرض العائلة إلى التصفية، ومن يشير إلى احتمال إقدام الأب على قتل أبنائه ثم الانتحار، فيما لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات.وأثارت المشاهد صدمة ، الذين طالبوا بضرورة التحقيق والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث اعتبرت الناشطة إسراء ، أن ما حصل لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تبث الخوف وعدم الاستقرار، مستبعدة أن تكون عملية انتحار، داعية الجهات الأمنية إلى التحرّك لفهم ملابسات الواقعة والقبض على المسؤولين. (الحدث)