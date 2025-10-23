Advertisement

منوعات

حالة وفاة وجرعة من البيرة تُسقط شبكة مخدرات!

Lebanon 24
23-10-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1433054-638968242366825502.png
Doc-P-1433054-638968242366825502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن شابًا نيوزيلنديًا (21 عامًا) توفي في آذار 2023 بعد رشفة من عبوة بيرة كندية من ماركة "Honey Bear Beer" أهداها له مديره، إذ وجد مذاقها "مالحًا جدًا" قبل أن تتدهور حالته سريعًا. ظهرت عليه موجة عدوانية وتحوّل لون وجهه إلى الأزرق، ونُقل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، قبل أن يتوفى بعد خمسة أيام نتيجة سكتة قلبية.
Advertisement

أظهرت التحقيقات أن العبوة كانت تحتوي سائل الميثامفيتامين بدل البيرة.
 
وأطلقت الشرطة النيوزيلندية تحقيقًا قاد إلى تفكيك شبكة عالمية لتهريب المخدرات، والعثور على مستودع في أوكلاند يضم نحو 700 كغم من الميثامفيتامين السائل.
 
وبحسب المعلومات المتاحة، ضُبطت المخدرات ضمن شحنات لمشروب كومبوتشا قادمة من الولايات المتحدة، وبيرة من تورونتو، وماء جوز الهند من الهند. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
lebanon 24
23/10/2025 17:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية متزامنة.. توقيف شبكة اتجار بالمخدرات في الحدت
lebanon 24
23/10/2025 17:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويقبض على عصابة إتجار بها
lebanon 24
23/10/2025 17:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني - سعودي لضبط شبكة مخدرات.. وزير الداخلية يكشف التفاصيل
lebanon 24
23/10/2025 17:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

البريطانية

البريطاني

امفيتامين

تورونتو

أوكلاند

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2025-10-23
05:43 | 2025-10-23
02:04 | 2025-10-23
00:49 | 2025-10-23
22:29 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24