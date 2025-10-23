29
حالة وفاة وجرعة من البيرة تُسقط شبكة مخدرات!
Lebanon 24
23-10-2025
|
06:42
A-
A+
قالت صحيفة "ميرور"
البريطانية
إن شابًا نيوزيلنديًا (21 عامًا) توفي في آذار 2023 بعد رشفة من عبوة
بيرة
كندية
من ماركة "Honey Bear Beer" أهداها له مديره، إذ وجد مذاقها "مالحًا جدًا" قبل أن تتدهور حالته سريعًا. ظهرت عليه موجة عدوانية وتحوّل لون وجهه إلى الأزرق، ونُقل إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، قبل أن يتوفى بعد خمسة أيام نتيجة سكتة قلبية.
أظهرت التحقيقات أن العبوة كانت تحتوي سائل الميثامفيتامين بدل البيرة.
وأطلقت الشرطة النيوزيلندية تحقيقًا قاد إلى تفكيك شبكة عالمية لتهريب المخدرات، والعثور على مستودع في
أوكلاند
يضم نحو 700 كغم من الميثامفيتامين السائل.
وبحسب المعلومات المتاحة، ضُبطت المخدرات ضمن شحنات لمشروب كومبوتشا قادمة من
الولايات المتحدة
، وبيرة من
تورونتو
، وماء جوز
الهند
من الهند. (روسيا اليوم)
