Advertisement

منوعات

لهذا السبب.. تبديل المقاعد قبل إقلاع الطائرة خطير!

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1433223-638968462122637451.jpg
Doc-P-1433223-638968462122637451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قائد طائرة سابق عن السبب الأمني الذي يمنع الركاب من الانتقال إلى مقاعد فارغة قبل إقلاع الطائرة، رغم الإغراء بالحصول على مقعد أفضل.


وأوضح بيت هاتشيسون، القائد السابق في شركة فيرجن أتلانتيك، أن التحرك العشوائي داخل المقصورة قبل الإقلاع أو الهبوط قد يسبب اضطرابات خطيرة في توازن الطائرة، مؤكدًا أن الوزن وتوزيعه يلعبان دورًا أساسيًا في سلامة الرحلة.
Advertisement


وقال هاتشيسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل، إن جسم الطائرة يشبه "المرجيحة"، ويجب تحميله بدقة لتفادي ميلان الأنف إلى الأعلى أو الأسفل، مشيرًا إلى أن نقل الركاب بشكل غير منسّق يمكن أن يغيّر مركز الثقل ويؤثر على استقرار الطائرة.


وأضاف أن شركات الطيران توازن الطائرات عبر حساب الوزن الإجمالي للركاب والأمتعة والبضائع وضبط مركز الثقل ضمن الحدود الآمنة، مشددًا على أن مكان الجلوس المحدد جزء أساسي من هذه الحسابات، ولا يجوز تغييره قبل الإقلاع أو أثناء الهبوط.


وبيّن أن تبديل المقاعد لا يشكل خطرًا كبيرًا إلا عندما تكون الطائرة أقل من 80% من سعتها، إذ يحرص الطاقم عادة على توزيع الركاب بما يحافظ على التوازن.


وفي سياق متصل، ذكرت مضيفة أميركية تُدعى ليانا كوي أنها وافقت مرة على تبديل مقعدها مع راكب آخر على رحلة تابعة ليونايتد إيرلاينز، ما منح الراكب إمكانية الوصول إلى بطاقتها للدفع مقابل المشروبات والخدمات، محذّرة من أن تغيير المقاعد قد يسبّب مشكلات أمنية غير متوقعة. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تبديل وزاري محتمل
lebanon 24
23/10/2025 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا لبحث تبديل ممثلي السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر
lebanon 24
23/10/2025 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
lebanon 24
23/10/2025 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
lebanon 24
23/10/2025 23:03:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إيرلاينز

يونايتد

ميلان

جمالي

لي مي

ليونا

انتيك

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:50 | 2025-10-23
10:55 | 2025-10-23
07:00 | 2025-10-23
06:42 | 2025-10-23
05:43 | 2025-10-23
02:04 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24