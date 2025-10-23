لهذا السبب.. تبديل المقاعد قبل إقلاع الطائرة خطير!

Advertisement

وأوضح بيت هاتشيسون، القائد السابق في شركة فيرجن أتلانتيك، أن التحرك العشوائي داخل المقصورة قبل الإقلاع أو الهبوط قد يسبب اضطرابات خطيرة في توازن الطائرة، مؤكدًا أن الوزن وتوزيعه يلعبان دورًا أساسيًا في سلامة الرحلة.وقال هاتشيسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل، إن جسم الطائرة يشبه "المرجيحة"، ويجب تحميله بدقة لتفادي الأنف إلى الأعلى أو الأسفل، مشيرًا إلى أن نقل الركاب بشكل غير منسّق يمكن أن يغيّر مركز الثقل ويؤثر على استقرار الطائرة.وأضاف أن شركات الطيران توازن الطائرات عبر حساب الوزن الإجمالي للركاب والأمتعة والبضائع وضبط مركز الثقل ضمن الحدود الآمنة، مشددًا على أن مكان الجلوس المحدد جزء أساسي من هذه الحسابات، ولا يجوز تغييره قبل الإقلاع أو أثناء الهبوط.وبيّن أن تبديل المقاعد لا يشكل خطرًا كبيرًا إلا عندما تكون الطائرة أقل من 80% من سعتها، إذ يحرص الطاقم عادة على توزيع الركاب بما يحافظ على التوازن.وفي سياق متصل، ذكرت مضيفة أميركية تُدعى ليانا كوي أنها وافقت مرة على تبديل مقعدها مع راكب آخر على رحلة تابعة ليونايتد ، ما منح الراكب إمكانية الوصول إلى بطاقتها للدفع مقابل المشروبات والخدمات، محذّرة من أن تغيير المقاعد قد يسبّب مشكلات أمنية غير متوقعة. (آرم نيوز)