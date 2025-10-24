Advertisement

منوعات

مراهق ابتلع 100 حبة من المغناطيس.. وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
24-10-2025 | 00:19
أعلن أطباء في نيوزيلندا أن صبيًا يبلغ 13 عامًا ابتلع بين 80 و100 مغناطيس نيوديميوم عالي الطاقة اشتراها عبر منصة "تيمو"، ما استدعى جراحة لاستئصال أنسجة ميتة من الأمعاء، وفق تقرير نُشر في "المجلة الطبية النيوزيلندية" بتاريخ 24 أكتوبر.
نُقل المراهق إلى مستشفى تاورانغا بعد أربعة أيام من آلام بطن حادة، وكشف أنه ابتلع مغناطيسات بقياس 5×2 مم قبل نحو أسبوع.

أظهرت صور الأشعة تجمع المغناطيسات في أربعة خطوط داخل الأمعاء "ملتصقة ببعضها بسبب القوى المغناطيسية"، ما سبّب تلفًا في الأنسجة.

خضع الصبي لجراحة لاستخراج المغناطيس واستئصال الأنسجة المتضررة، وغادر المستشفى بعد ثمانية أيام.

حذّر الأطباء بنورا ليكامالاج ولوسيندا دنكان وير ونيكولا ديفيس من "مخاطر ابتلاع المغناطيس" ومن "مخاطر السوق عبر الإنترنت على أطفالنا"، لافتين لاحتمالات مضاعفات لاحقة مثل انسداد الأمعاء وفتق البطن والألم المزمن.

أشار التقرير إلى أن هذه المغناطيسات محظورة في نيوزيلندا منذ 2013، وأنها بيعت عبر الإنترنت رغم الحظر.

في السياق، قال متحدث باسم "تيمو" إن الشركة "تشعر بالأسف" لسماع خبر الجراحة، معلنًا "مراجعة داخلية" والتواصل مع مؤلفي الدراسة، مضيفًا: "لم نتمكن حتى الآن من تأكيد ما إذا كانت المغناطيسات قد اشتريت عبر منصتنا أو تحديد القائمة المحددة"، مع التأكيد على مراجعة القوائم "لضمان الامتثال لمتطلبات السلامة المحلية". (ستار تايمز)
