داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث

غوادالاخارا هي عاصمة ولاية ، حيث تعمل واحدة من أعنف وأقوى عصابات المخدرات في ، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء الآلاف من الأشخاص.وقالت في المكسيك إن مجموعة بحث عثرت على الأكياس التي تحتوي على الرفات قبل أربعة أسابيع في أرض فضاء في زابوبان، وهي بلدية واسعة في منطقة جوادالاخارا الحضرية.وقال مسؤولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد عدد الضحايا الذين عُثر على رفاتهم في الأكياس بدقة. ورفضوا تقديم تقدير، لكنهم أكدوا أنهم يواصلون البحث لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الرفات.وقالت بلانكا ، نائبة لشؤون المفقودين، في : "نحن بحاجة إلى تحقيق تقدم في قضية حتى نتمكن من إخباركم بعدد الضحايا الذين يمثلهم هذا العدد من الحقائب".وفي غضون ذلك، قال مسؤولون إنه سيتعين تحليل البقايا الموجودة في الأكياس الـ48 التي تم استردادها.