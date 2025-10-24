28
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
Lebanon 24
24-10-2025
|
01:35
أعلنت السلطات المكسيكية، العثور على ما يصل إلى 48 كيسا تحتوي على بقايا بشرية في مقبرة سرية بالقرب من جوادالاخارا، حسب موقع "
كوريا تايمز
".
غوادالاخارا هي عاصمة ولاية
خاليسكو
، حيث تعمل واحدة من أعنف وأقوى عصابات المخدرات في
المكسيك
، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء الآلاف من الأشخاص.
وقالت
النيابة العامة
في المكسيك إن مجموعة بحث عثرت على الأكياس التي تحتوي على الرفات قبل أربعة أسابيع في أرض فضاء في زابوبان، وهي بلدية واسعة في منطقة جوادالاخارا الحضرية.
وقال مسؤولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد عدد الضحايا الذين عُثر على رفاتهم في الأكياس بدقة. ورفضوا تقديم تقدير، لكنهم أكدوا أنهم يواصلون البحث لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الرفات.
وقالت بلانكا
تروخيو
، نائبة
المدعي العام
لشؤون المفقودين، في
مؤتمر صحفي
: "نحن بحاجة إلى تحقيق تقدم في قضية
الطب الشرعي
حتى نتمكن من إخباركم بعدد الضحايا الذين يمثلهم هذا العدد من الحقائب".
وفي غضون ذلك، قال مسؤولون إنه سيتعين تحليل البقايا الموجودة في الأكياس الـ48 التي تم استردادها.
