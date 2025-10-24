لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟

Advertisement

حصل كلاين، الذي توفي عام 1962 عن 34 عاماً، على براءة اختراع لصيغته اللونية المعروفة بـ"أزرق كلاين الدولي" (IKB)، وهو مزيج من راتنج صناعي وألوان غير لامعة وصبغة. وكان يؤكد أن لوحاته الأحادية "مختلفة الجوهر والمناخ" رغم وحدانية اللون، وفق "كريستيز".رُسمت "كاليفورنيا" مطلع عام 1961، قبيل رحلة كلاين الأولى والأخيرة إلى لعقد معارضه في ولوس أنجلِس. وألصق الفنان حصى صغيرة على سطح اللوحة، ما يمنحها إيحاءً بقاع بحر تحت هاوية محيط زرقاء.في 2013، بيعت منحوتة لكلاين على هيئة زهرة مصنوعة من إسفنجات زرقاء مثبتة على ساق معدنية وقاعدة حجرية بمبلغ 22 مليون دولار لدى "سوذبيز" في نيويورك، محطِّمةً الرقم القياسي لأعماله في مزاد علني آنذاك. وكان كلاين قد أوضح أن إلهامه لهذه المنحوتة جاء من ملاحظته جمال الأزرق في الإسفنج الذي استخدمه في مشغله. (24)