منوعات
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دار "كريستيز" بيع لوحة زرقاء أحادية اللون للفنان الفرنسي إيف
كلاين
مقابل 21 مليون دولار أمس الخميس، في أعلى سعر تحققه لوحة له في
فرنسا
. العمل المعنون "
كاليفورنيا
(IKB 71)" بعرض نحو 4 أمتار وارتفاع يقارب مترين، وهو أكبر لوحاته أحادية اللون المملوكة لجهة خاصة.
حصل كلاين، الذي توفي عام 1962 عن 34 عاماً، على براءة اختراع لصيغته اللونية المعروفة بـ"أزرق كلاين الدولي" (IKB)، وهو مزيج من راتنج صناعي وألوان غير لامعة وصبغة. وكان يؤكد أن لوحاته الأحادية "مختلفة الجوهر والمناخ" رغم وحدانية اللون، وفق "كريستيز".
رُسمت "كاليفورنيا" مطلع عام 1961، قبيل رحلة كلاين الأولى والأخيرة إلى
الولايات المتحدة
لعقد معارضه في
نيويورك
ولوس أنجلِس. وألصق الفنان حصى صغيرة على سطح اللوحة، ما يمنحها إيحاءً بقاع بحر تحت هاوية محيط زرقاء.
في 2013، بيعت منحوتة لكلاين على هيئة زهرة مصنوعة من إسفنجات زرقاء مثبتة على ساق معدنية وقاعدة حجرية بمبلغ 22 مليون دولار لدى "سوذبيز" في نيويورك، محطِّمةً الرقم القياسي لأعماله في مزاد علني آنذاك. وكان كلاين قد أوضح أن إلهامه لهذه المنحوتة جاء من ملاحظته جمال الأزرق في الإسفنج الذي استخدمه في مشغله. (24)
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
نيويورك
جمال ا
كلاين
فرنسا
سوذبي
المعن
