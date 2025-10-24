ذبابة قتلت الشاب أندرو

تعرّض أندرو كين البالغ من العمر 31 عاماً، للدغة ذبابة حصان، أثناء عمله في إحدى المزارع في مدينة شروزبري.

واكتفى كين بتناول مضادات حيوية بعد ظهور بقعة حمراء مثيرة للحكة، ظنّاً منه أنّ الأمر بسيط، لكن بعد مرور أسابيع، انهار فجأة خلال سهرة مع أحد أصدقائه، وتم ّنقله على الفور إلى مستشفى التخصصي للرعاية الطارئة، حيث تبيّن أنه مصاب بتسمم دموي حاد.



ودخل أندرو في غيبوبة استمرت خمسة أسابيع، وتناوب الأطباء على نقله بين عدة مستشفيات، أملًا في إنقاذ حياته، لكنه توفي بعد فشل أعضائه الحيوية. (ارم نيوز)