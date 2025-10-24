25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ذبابة قتلت الشاب أندرو
Lebanon 24
24-10-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض
البريطاني
أندرو كين البالغ من العمر 31 عاماً، للدغة ذبابة حصان، أثناء عمله في إحدى المزارع في مدينة شروزبري.
Advertisement
واكتفى كين بتناول مضادات حيوية بعد ظهور بقعة حمراء مثيرة للحكة، ظنّاً منه أنّ الأمر بسيط، لكن بعد مرور أسابيع، انهار فجأة خلال سهرة مع أحد أصدقائه، وتم ّنقله على الفور إلى مستشفى
نورثمبريا
التخصصي للرعاية الطارئة، حيث تبيّن أنه مصاب بتسمم دموي حاد.
ودخل أندرو في غيبوبة استمرت خمسة أسابيع، وتناوب الأطباء على نقله بين عدة مستشفيات، أملًا في إنقاذ حياته، لكنه توفي بعد فشل أعضائه الحيوية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
قطع طريق الدامور باتّجاه بيروت بعد مقتل الشاب خليل أبو مراد (النهار)
Lebanon 24
قطع طريق الدامور باتّجاه بيروت بعد مقتل الشاب خليل أبو مراد (النهار)
24/10/2025 19:16:58
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
Lebanon 24
"غزو خريفي" في بريطانيا ذباب الفاكهة يهاجم المطابخ
24/10/2025 19:16:58
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تُقتل وتُستغل بعد خداعها بعرض عمل مزيف!
Lebanon 24
شابة تُقتل وتُستغل بعد خداعها بعرض عمل مزيف!
24/10/2025 19:16:58
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في طمون شمالي الضفة
Lebanon 24
الحدث: مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في طمون شمالي الضفة
24/10/2025 19:16:58
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى نورث
البريطاني
نورثمبريا
ارم نيوز
فيات
طاني
سابي
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
Lebanon 24
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
10:17 | 2025-10-24
24/10/2025 10:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل حافلة ركاب يقتل 20 شخصاً في الهند... هكذا اندلع!
Lebanon 24
حريق داخل حافلة ركاب يقتل 20 شخصاً في الهند... هكذا اندلع!
06:39 | 2025-10-24
24/10/2025 06:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب خيالي.. عائلة ثرية تبحث عن هذا الموظف
Lebanon 24
براتب خيالي.. عائلة ثرية تبحث عن هذا الموظف
03:40 | 2025-10-24
24/10/2025 03:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
02:34 | 2025-10-24
24/10/2025 02:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:44 | 2025-10-24
24/10/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:17 | 2025-10-24
قبل الإنتخابات... مرّشحة تُوقف المارة في وسط الشارع (فيديو)
06:39 | 2025-10-24
حريق داخل حافلة ركاب يقتل 20 شخصاً في الهند... هكذا اندلع!
03:40 | 2025-10-24
براتب خيالي.. عائلة ثرية تبحث عن هذا الموظف
02:34 | 2025-10-24
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
01:44 | 2025-10-24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:35 | 2025-10-24
داخل مقبرة.. 48 كيسا بداخله بقايا جثث
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 19:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24