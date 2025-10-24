23
منوعات
في فصل الشتاء.. هذه النباتات المنزلية تحارب الرطوبة والعفن
Lebanon 24
24-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انخفاض درجات الحرارة وازدياد تراكم الرطوبة داخل المنازل، تزداد صعوبة الحفاظ على بيئة جافة وصحية خالية من العفن. وبينما تُعدّ التهوية الجيدة وأجهزة إزالة الرطوبة حلولًا فعّالة، يمكن للنباتات المنزلية أن تلعب دورًا طبيعيًا ومفيدًا في تنقية الهواء وتقليل الرطوبة.
كشف مستخدم "تيك توك" المعروف باسم bloom.buddy.plant عن خمس نباتات تساعد على امتصاص الرطوبة وتنقية الجو، وهي:
اللبلاب الإنكليزي: يقلل الرطوبة ويزيل ما يصل إلى 78% من جزيئات العفن في 12 ساعة، ما يجعله مثاليًا للحمامات.
زنبق السلام: يمتص الرطوبة وجراثيم العفن، لكنه سام للقطط، لذا يُنصح بالحذر.
نبات الثعبان: ينقّي الهواء ويطلق الأوكسجين ليلاً، ويتطلب القليل من العناية.
سرخس
بوسطن
: يمتص الرطوبة الزائدة ويناسب الأماكن المغلقة ذات الضوء غير المباشر.
أنواع النخيل المنزلية: مثل نخيل السيدة أو الخيزران، تُساعد على امتصاص الرطوبة في الحمامات وتحافظ على نقاء الهواء. (روسيا اليوم)
