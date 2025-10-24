23
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
24-10-2025
15:25
استعادت الشرطة
الإسبانية
، الجمعة، لوحةً نادرة للفنان العالمي
بابلو بيكاسو
بعد أسابيع من اختفائها الغامض، في حادثة شغلت الأوساط الثقافية داخل
إسبانيا
وخارجها.
العمل الفني الذي يحمل عنوان “حياة ساكنة مع غيتار” أنجز عام 1919 ويُقدَّر ثمنه بنحو 700 ألف دولار. وكان من المفترض أن يُعرض ضمن معرض تنظمه مؤسسة “كاخا غرناطة” في جنوب البلاد، غير أن اللوحة اختفت أثناء عملية نقلها من
مدريد
مطلع أكتوبر، لتتحوّل القضية إلى لغز فني أثار تساؤلات حول إجراءات تأمين الأعمال الكبرى.
وبعد تحقيقات استمرت أسابيع، أعلنت الشرطة في بيانٍ رسمي أنها عثرت على اللوحة المفقودة بحالة جيدة، لكنها امتنعت عن
الكشف عن
المكان أو ظروف العثور عليها، مكتفية بالإشارة إلى أن المعطيات الأولية تستبعد فرضية السرقة المنظمة، وتشير إلى احتمال وقوع خطأ بشري أثناء تحميل الشاحنة التي كانت تنقل
مجموعة الأعمال
المشاركة في المعرض.
ونشرت السلطات صورًا تُظهر فرق الأدلة الجنائية أثناء فحص الطرد الذي ضمّ اللوحة، في وقتٍ عبّرت فيه مؤسسة “كاخا غرناطة” عن امتنانها للشرطة الإسبانية، مؤكدة نيتها عرض اللوحة في المعرض الجاري والمستمر حتى 11 يناير المقبل.
وتُعد لوحات
بيكاسو
من الأكثر استهدافًا في العالم، إذ تجاوزت مبيعات أعماله مؤخرًا 140 مليون دولار في مزادات فنية، فيما شهدت سبعينيات القرن الماضي عمليات سرقة كبرى طالت أكثر من مئة لوحة للفنان في
فرنسا
، قبل أن تُستعاد لاحقًا جميعها.
