Advertisement

متفرقات

"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1433685-638969415433769833.webp
Doc-P-1433685-638969415433769833.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعادت الشرطة الإسبانية، الجمعة، لوحةً نادرة للفنان العالمي بابلو بيكاسو بعد أسابيع من اختفائها الغامض، في حادثة شغلت الأوساط الثقافية داخل إسبانيا وخارجها.
Advertisement

العمل الفني الذي يحمل عنوان “حياة ساكنة مع غيتار” أنجز عام 1919 ويُقدَّر ثمنه بنحو 700 ألف دولار. وكان من المفترض أن يُعرض ضمن معرض تنظمه مؤسسة “كاخا غرناطة” في جنوب البلاد، غير أن اللوحة اختفت أثناء عملية نقلها من مدريد مطلع أكتوبر، لتتحوّل القضية إلى لغز فني أثار تساؤلات حول إجراءات تأمين الأعمال الكبرى.

وبعد تحقيقات استمرت أسابيع، أعلنت الشرطة في بيانٍ رسمي أنها عثرت على اللوحة المفقودة بحالة جيدة، لكنها امتنعت عن الكشف عن المكان أو ظروف العثور عليها، مكتفية بالإشارة إلى أن المعطيات الأولية تستبعد فرضية السرقة المنظمة، وتشير إلى احتمال وقوع خطأ بشري أثناء تحميل الشاحنة التي كانت تنقل مجموعة الأعمال المشاركة في المعرض.

ونشرت السلطات صورًا تُظهر فرق الأدلة الجنائية أثناء فحص الطرد الذي ضمّ اللوحة، في وقتٍ عبّرت فيه مؤسسة “كاخا غرناطة” عن امتنانها للشرطة الإسبانية، مؤكدة نيتها عرض اللوحة في المعرض الجاري والمستمر حتى 11 يناير المقبل.

وتُعد لوحات بيكاسو من الأكثر استهدافًا في العالم، إذ تجاوزت مبيعات أعماله مؤخرًا 140 مليون دولار في مزادات فنية، فيما شهدت سبعينيات القرن الماضي عمليات سرقة كبرى طالت أكثر من مئة لوحة للفنان في فرنسا، قبل أن تُستعاد لاحقًا جميعها.
 
مواضيع ذات صلة
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
lebanon 24
25/10/2025 02:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!
lebanon 24
25/10/2025 02:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق الساعة من "غوغل" يختفي بشكل غامض من بعض الساعات الذكية!
lebanon 24
25/10/2025 02:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
lebanon 24
25/10/2025 02:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مجموعة الأعمال

بابلو بيكاسو

الإسبانية

الكشف عن

إسبانيا

فنان في

غرناطة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:01 | 2025-10-24
16:48 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:57 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24