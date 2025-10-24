Advertisement

متفرقات

من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 17:01
A-
A+
Doc-P-1433713-638969473136361574.jpg
Doc-P-1433713-638969473136361574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كل صباح يطرق الملازم سيرهي لازيوك أبواب البيوت حاملاً أكثر الرسائل قسوة في زمن الحرب: خبر وفاة الابن أو الزوج أو الأخ.
مهمته ليست قتالًا على الجبهات، بل مواجهة الألم المباشر، إذ يبلّغ العائلات بأن رجلاً لم يعد، وعينه تقابل الأمل قبل أن يُحطمه بصيحة الحقيقة: «أصعب ما هو أن أرى الأمل في أعينهم، ثم أدمره بكلمة واحدة».
Advertisement

لا يتوقف عمل لازيوك عند تسليم النبأ؛ فهو يبقى مع العائلة لمواساتها والمساعدة في ترتيبات الجنازة والدفن.
مع ارتفاع حصيلة القتلى، أكثر من 46 ألفاً وفق تقديرات الحكومة الأوكرانية، وأرقام أكبر بحسب محللين غربيين، تزايدت الحاجة لجنود جدد، بينما يرفض الشارع دعوات التجنيد خشيَة أن يتلقى أحدهم زيارة «رسول الفقد».

مواضيع ذات صلة
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
25/10/2025 02:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
lebanon 24
25/10/2025 02:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج "الجندي المجهول" قرب ميناء غزة تمهيدا لقصفه
lebanon 24
25/10/2025 02:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
lebanon 24
25/10/2025 02:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الأوكرانية

الملا

رسول

مواس

زايد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:48 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:57 | 2025-10-24
15:25 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24