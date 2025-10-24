23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
من هو الجندي الذي يحمل "أسوء وظيفة" في الجيش الأوكراني؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كل صباح يطرق الملازم سيرهي لازيوك أبواب البيوت حاملاً أكثر الرسائل قسوة في زمن الحرب: خبر وفاة الابن أو الزوج أو الأخ.
مهمته ليست قتالًا على الجبهات، بل مواجهة الألم المباشر، إذ يبلّغ العائلات بأن رجلاً لم يعد، وعينه تقابل الأمل قبل أن يُحطمه بصيحة الحقيقة: «أصعب ما هو أن أرى الأمل في أعينهم، ثم أدمره بكلمة واحدة».
Advertisement
لا يتوقف عمل لازيوك عند تسليم النبأ؛ فهو يبقى مع العائلة لمواساتها والمساعدة في ترتيبات الجنازة والدفن.
مع ارتفاع حصيلة القتلى، أكثر من 46 ألفاً وفق تقديرات الحكومة
الأوكرانية
، وأرقام أكبر بحسب محللين غربيين، تزايدت الحاجة لجنود جدد، بينما يرفض الشارع دعوات التجنيد خشيَة أن يتلقى أحدهم زيارة «
رسول
الفقد».
مواضيع ذات صلة
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
Lebanon 24
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
25/10/2025 02:29:19
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
Lebanon 24
"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم
25/10/2025 02:29:19
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج "الجندي المجهول" قرب ميناء غزة تمهيدا لقصفه
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج "الجندي المجهول" قرب ميناء غزة تمهيدا لقصفه
25/10/2025 02:29:19
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
Lebanon 24
من هنّ "أجمل نساء العالم" بنظر والد إيلون ماسك؟
25/10/2025 02:29:19
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
الأوكرانية
الملا
رسول
مواس
زايد
قد يعجبك أيضاً
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها
Lebanon 24
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها
16:48 | 2025-10-24
24/10/2025 04:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
Lebanon 24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
16:00 | 2025-10-24
24/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
Lebanon 24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
Lebanon 24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:57 | 2025-10-24
24/10/2025 03:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
Lebanon 24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
15:25 | 2025-10-24
24/10/2025 03:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:48 | 2025-10-24
"بيضة ديناصور" عمرها 70 مليون سنة.. شاهدوا صورتها
16:00 | 2025-10-24
لعطلة خريفية هادئة.. اكتشف 5 مدن ساحرة في أوروبا
15:59 | 2025-10-24
"بين الحياة و الموت"...ماذا يرى الإنسان قبل أن يرحل؟
15:57 | 2025-10-24
بطريقة لا تخطر على البال.. رئيس دولة ينجو من محاولة اغتيال!
15:25 | 2025-10-24
"اختفت وعادت".. القصة الغامضة وراء لوحة بيكاسو المليونية
14:00 | 2025-10-24
في فصل الشتاء.. هذه النباتات المنزلية تحارب الرطوبة والعفن
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24