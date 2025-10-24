Advertisement

الحملتبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.الثورحاول أن تحمي نفسك من الأخطار التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات أو تصرّفات عشوائية.الجوزاءيكف أحد الزملاء عن معاكستك، وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية بنّاءة.السرطانتعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.يجذب الحظ الى حياتك خيراً وإشارات حاسمة تشجّع على ممارسة جميع صلاحيّاتك.قد تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها في السابق.الميزانتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات.بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة.تتلقى معلومات جيدة تساعدك الخيار، كن متكتماً جداً ولا تعط ثقة عمياء.الجديتبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل.الدلويبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب. (السومرية)