Lebanon 24
24-10-2025 | 23:00
الحمل
تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.

الثور
حاول أن تحمي نفسك من الأخطار التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات أو تصرّفات عشوائية.
الجوزاء
يكف أحد الزملاء عن معاكستك، وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية بنّاءة.

السرطان
تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.

الأسد
يجذب الحظ الى حياتك خيراً وإشارات حاسمة تشجّع على ممارسة جميع صلاحيّاتك.

العذراء
قد تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها في السابق.

الميزان
تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات.

العقرب
بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة.

القوس
تتلقى معلومات جيدة تساعدك على حسن الخيار، كن متكتماً جداً ولا تعط ثقة عمياء.

الجدي
تبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل.

الدلو
يبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.

الحوت
تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب. (السومرية)
