Advertisement

منوعات

ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!

Lebanon 24
25-10-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1433731-638969611421130241.jpg
Doc-P-1433731-638969611421130241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حادثة مأساوية، توفي طفل بريطاني يبلغ من العمر 12 عاماً بعد مشاركته في تحدٍ خطير عبر "تيك توك" يُعرف باسم "الكرومينغ" وهو يعتمد على استنشاق بخاخات مزيلة للعرق أو مواد كيميائية للحصول على شعور مؤقت بالنشوة.
Advertisement

وعُثر على الطفل أوليفر غورمان جثة داخل غرفته في منزل عائلته بمدينة هايد في مانشستر الكبرى، في أيار الماضي، بعد عودته من عطلة قصيرة في ويلز.

وأظهرت التحقيقات أن وفاته نجمت عن استنشاق غاز البيوتان الموجود في عبوات مزيل العرق.

وأوضحت والدة الطفل، كلير غيليسبي، خلال جلسة التحقيق التي عقدت مؤخرا في محكمة جنوب مانشستر، أن ابنها كان "ودوداً ومحباً لعائلته"، مرجحة أن يكون قد حاول تجربة التحدي المنتشر عبر الإنترنت دون أن يدرك خطورته، مؤكدة أنه لم يقصد إيذاء نفسه.

وأضافت الأم أن أوليفر كان يواجه صعوبات في التأقلم بعد انتقاله من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، وأنها لاحظت تغيراً في سلوكه مؤخراً، مع وجود مخاوف من تعرضه للتنمر.

من جانبه، أكد ضابط شرطة التحقيق أن عدة عبوات فارغة من مزيلات العرق عُثر عليها في غرفة الطفل، مشيراً إلى أن هذه أول حالة وفاة لطفل يشاهدها خلال خدمته الممتدة لأكثر من 20 عاماً بسبب استنشاق مزيل العرق.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
lebanon 24
25/10/2025 09:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن الـ 21 عاما جثة مُصابة بطلق ناري داخل سيارته في دورس
lebanon 24
25/10/2025 09:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج دام 52 عاماً... زوجان أنهيا حياتهما بطريقة مروّعة!
lebanon 24
25/10/2025 09:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة... والدان يهملان طفلهما حتى توفي جوعًا!
lebanon 24
25/10/2025 09:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أوليفر كان

محكمة جنوب

مانشستر

إنترنت

أوليفر

الكروم

شاهده

مينغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-10-24
17:01 | 2025-10-24
16:48 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:57 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24