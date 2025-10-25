ابن الـ 12 عاماً توفي بطريقة مروعة.. استنشق مزيل عرق!

Advertisement

في حادثة مأساوية، توفي طفل بريطاني يبلغ من العمر 12 عاماً بعد مشاركته في تحدٍ خطير عبر "تيك توك" يُعرف باسم "الكرومينغ" وهو يعتمد على استنشاق بخاخات مزيلة للعرق أو مواد كيميائية للحصول على شعور مؤقت بالنشوة.وعُثر على الطفل غورمان جثة داخل غرفته في منزل عائلته بمدينة هايد في الكبرى، في أيار الماضي، بعد عودته من عطلة قصيرة في .وأظهرت التحقيقات أن وفاته نجمت عن استنشاق غاز البيوتان الموجود في عبوات مزيل العرق.وأوضحت والدة الطفل، كلير غيليسبي، خلال جلسة التحقيق التي عقدت مؤخرا في مانشستر، أن ابنها كان "ودوداً ومحباً لعائلته"، مرجحة أن يكون قد حاول تجربة التحدي المنتشر عبر الإنترنت دون أن يدرك خطورته، مؤكدة أنه لم يقصد إيذاء نفسه.وأضافت الأم أن يواجه صعوبات في التأقلم بعد انتقاله من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، وأنها لاحظت تغيراً في سلوكه مؤخراً، مع وجود مخاوف من تعرضه للتنمر.من جانبه، أكد ضابط شرطة التحقيق أن عدة عبوات فارغة من مزيلات العرق عُثر عليها في غرفة الطفل، مشيراً إلى أن هذه أول حالة وفاة لطفل يشاهدها خلال خدمته الممتدة لأكثر من 20 عاماً بسبب استنشاق مزيل العرق.