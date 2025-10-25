Advertisement

منوعات

مُقابل مبلغ 35 ألف دولار.. هذا ما طلبته أم من بناتها في حال تزوجن!

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1433732-638969615347140999.webp
Doc-P-1433732-638969615347140999.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت أم أميركية لـ 4 فتيات بعرض مبلغ قيمته 35 ألف دولار على كل واحدة من بناتها في حال قرّرن عدم إقامة حفل زفاف لحمايتهن من الوقوع في الديون مع بداية حياتهن الزوجية، وفق ما تقوله. 

وقالت المرأة وتُدعى كايت في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على تيك توك وشاهده أكثر من 1.5 مليون شخص: "أخبرتهن منذ أن كنّ صغيرات أن أمامهن خيارين: إمّا شيك بمبلغ 35 ألف دولار أو حفل زفاف... لا يمكن الجمع بين الاثنين."
Advertisement

ولفتت الأم إلى أنها ليست ضد الزواج لكنها ترى أن حفلات الزفاف الضخمة أصبحت مبالغًا فيها ماليًا، وأن الأموال يمكن أن تُستثمر بشكل أفضل في شراء منزل أو تأسيس حياة مستقرة.
مواضيع ذات صلة
باميلا الكيك تُهاجم مُقدّم برامج لبنانيّ: طلبت منه هذا المبلغ الكبير للظهور معه في مقابلة
lebanon 24
25/10/2025 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
lebanon 24
25/10/2025 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
lebanon 24
25/10/2025 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربية.. باع ابنته الصغيرة مقابل 6 آلاف دولار
lebanon 24
25/10/2025 11:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24

شاهده

كايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2025-10-25
01:00 | 2025-10-25
23:00 | 2025-10-24
17:01 | 2025-10-24
16:48 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24