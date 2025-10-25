مُقابل مبلغ 35 ألف دولار.. هذا ما طلبته أم من بناتها في حال تزوجن!

Advertisement

قامت أم أميركية لـ 4 فتيات بعرض مبلغ قيمته 35 ألف دولار على كل واحدة من بناتها في حال قرّرن عدم إقامة حفل زفاف لحمايتهن من الوقوع في الديون مع بداية حياتهن الزوجية، وفق ما تقوله.وقالت المرأة وتُدعى في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على تيك توك وشاهده أكثر من 1.5 مليون شخص: "أخبرتهن منذ أن كنّ صغيرات أن أمامهن خيارين: إمّا شيك بمبلغ 35 ألف دولار أو حفل زفاف... لا يمكن الجمع بين الاثنين."ولفتت الأم إلى أنها ليست ضد الزواج لكنها ترى أن حفلات الزفاف الضخمة أصبحت مبالغًا فيها ماليًا، وأن الأموال يمكن أن تُستثمر بشكل أفضل في شراء منزل أو تأسيس حياة مستقرة.