Advertisement

منوعات

في دولة عربيّة... حفل زفاف أشبه بـ"ساحة معركة"!

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1434236-638970905656535821.jpg
Doc-P-1434236-638970905656535821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار حفل زفاف لعنصر تابع لفصيل مسلّح في ليبيا الجدل، بعدما شهد استعراضاً للأسلحة الثقيلة وقذائف "آر بي جي".
Advertisement
وظهرت سيارات مزيّنه في العاصمة طرابلس، بينما قام عدد من المشاركين بالنزول منها وإطلاق قذائف وأعيرة نارية في الهواء مستخدمين أسلحة ثقيلة ورشاشة، في مشاهد بدت أقرب إلى ساحة معركة منها إلى حفل زفاف. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"وأخيرًا".. حفل زفاف "عفاف وسلنغو" يُبكي الجمهور (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف عربي يتحول إلى كابوس.. ما الذي حصل؟ (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنًا مع الغارات... حفل زفاف في الجنوب (فيديو)
lebanon 24
26/10/2025 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
يضعون شارات على أذرعهم.. روسيا شكّلت "فرق موت" وأرسلتها إلى ساحة المعركة!
lebanon 24
26/10/2025 22:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة طرابلس

طرابلس

ليبيا

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:16 | 2025-10-26
14:36 | 2025-10-26
11:39 | 2025-10-26
10:57 | 2025-10-26
08:25 | 2025-10-26
06:42 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24