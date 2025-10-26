23
في دولة عربيّة... حفل زفاف أشبه بـ"ساحة معركة"!
Lebanon 24
26-10-2025
|
09:40
أثار حفل زفاف لعنصر تابع لفصيل مسلّح في
ليبيا
الجدل، بعدما شهد استعراضاً للأسلحة الثقيلة وقذائف "آر بي جي".
وظهرت سيارات مزيّنه في
العاصمة طرابلس
، بينما قام عدد من المشاركين بالنزول منها وإطلاق قذائف وأعيرة نارية في الهواء مستخدمين أسلحة ثقيلة ورشاشة، في مشاهد بدت أقرب إلى ساحة معركة منها إلى حفل زفاف. (العربية)
