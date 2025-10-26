22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور
Lebanon 24
26-10-2025
|
15:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد معهد فريدريش-لوفلر أن نحو 30 مربّي دواجن تجاريًا اضطروا لإعدام قطعانهم في
ألمانيا
، مع تقدير أولي يقارب 400 ألف دجاجة وبطة وإوز وديك رومي تم التخلص منها للحد من انتشار الوباء.
Advertisement
ورجّحت رئيسة المعهد كريستا كون زيادة إضافية في التفشي، مؤكدة أن ديناميكية العدوى ما تزال مرتفعة، وبأرقام تُضاهي عام 2021 الأقوى حتى الآن.
تتركز أكبر الخسائر في مكلنبورغ-فوربومرن وبراندنبورغ؛ إذ أُعدم نحو 150 ألف دجاجة بيّاضة في فوربومرن، وأعلنت منطقة ميركش-أودرلاند إعدام 130 ألف طائر إضافي. كما نُفِّذت إعدامات وقائية بآلاف الطيور في سكسونيا السفلى وبافاريا وتورينغن وشمال الراين-وستفاليا وبادن-فورتمبيرغ، بعد تأكيد إصابات بفيروس H5N1 شديد العدوى.
تُعدّ الطيور البرية المهاجرة نحو الجنوب ناقلًا رئيسيًا للفيروس، ومع أن الانتشار بات سنويًا، فإن الخريف يسرّع العدوى. هذا العام بدأت الموجة أبكر من المعتاد، مع تأثّر غير مسبوق لطائر
الكركي
وحدوث حالات نفوق جماعي في منطقة لينومر تايشلاند شمال غربي براندنبورغ. ورُصد
الفيروس
في 65 حالة بين الطيور البرية، فيما يفوق عدد النافقة بكثير الحالات المؤكدة.
حذّر المعهد من الحمل الفيروسي العالي الناجم عن الطيور البرية ومخلّفاتها، ودعا إلى عدم الاقتراب من الطيور النافقة، وتجنّب زيارة حظائر الدواجن مباشرةً بعد ذلك، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس بطريق غير مباشر عبر الأحذية أو الأدوات الملوّثة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
Lebanon 24
"إنفلونزا الطيور" تنتشر بشكلٍ سريع في ألمانيا
27/10/2025 03:16:22
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
27/10/2025 03:16:22
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن
Lebanon 24
مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن
27/10/2025 03:16:22
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
27/10/2025 03:16:22
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال غرب
ألمانيا
فريدريش
بافاريا
الفيروس
الكركي
الراي
أن دي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
Lebanon 24
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
17:31 | 2025-10-26
26/10/2025 05:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحايا وأضرار.. إعصار "ميليسا" يتعاظم إلى الفئة الرابعة ويهدد شمال الكاريبي
Lebanon 24
ضحايا وأضرار.. إعصار "ميليسا" يتعاظم إلى الفئة الرابعة ويهدد شمال الكاريبي
14:36 | 2025-10-26
26/10/2025 02:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... بوتين بالزيّ العسكريّ
Lebanon 24
بالصور... بوتين بالزيّ العسكريّ
11:39 | 2025-10-26
26/10/2025 11:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة "الملكة الأم".. عام من الحداد في تايلاند
Lebanon 24
بعد وفاة "الملكة الأم".. عام من الحداد في تايلاند
10:57 | 2025-10-26
26/10/2025 10:57:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربيّة... حفل زفاف أشبه بـ"ساحة معركة"!
Lebanon 24
في دولة عربيّة... حفل زفاف أشبه بـ"ساحة معركة"!
09:40 | 2025-10-26
26/10/2025 09:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:31 | 2025-10-26
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
14:36 | 2025-10-26
ضحايا وأضرار.. إعصار "ميليسا" يتعاظم إلى الفئة الرابعة ويهدد شمال الكاريبي
11:39 | 2025-10-26
بالصور... بوتين بالزيّ العسكريّ
10:57 | 2025-10-26
بعد وفاة "الملكة الأم".. عام من الحداد في تايلاند
09:40 | 2025-10-26
في دولة عربيّة... حفل زفاف أشبه بـ"ساحة معركة"!
08:25 | 2025-10-26
حادث سير بين سيارات وشاحنة في مصر... وسقوط قتلى وجرحى
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24