منوعات

إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:16
أفاد معهد فريدريش-لوفلر أن نحو 30 مربّي دواجن تجاريًا اضطروا لإعدام قطعانهم في ألمانيا، مع تقدير أولي يقارب 400 ألف دجاجة وبطة وإوز وديك رومي تم التخلص منها للحد من انتشار الوباء.
ورجّحت رئيسة المعهد كريستا كون زيادة إضافية في التفشي، مؤكدة أن ديناميكية العدوى ما تزال مرتفعة، وبأرقام تُضاهي عام 2021 الأقوى حتى الآن.

تتركز أكبر الخسائر في مكلنبورغ-فوربومرن وبراندنبورغ؛ إذ أُعدم نحو 150 ألف دجاجة بيّاضة في فوربومرن، وأعلنت منطقة ميركش-أودرلاند إعدام 130 ألف طائر إضافي. كما نُفِّذت إعدامات وقائية بآلاف الطيور في سكسونيا السفلى وبافاريا وتورينغن وشمال الراين-وستفاليا وبادن-فورتمبيرغ، بعد تأكيد إصابات بفيروس H5N1 شديد العدوى.

تُعدّ الطيور البرية المهاجرة نحو الجنوب ناقلًا رئيسيًا للفيروس، ومع أن الانتشار بات سنويًا، فإن الخريف يسرّع العدوى. هذا العام بدأت الموجة أبكر من المعتاد، مع تأثّر غير مسبوق لطائر الكركي وحدوث حالات نفوق جماعي في منطقة لينومر تايشلاند شمال غربي براندنبورغ. ورُصد الفيروس في 65 حالة بين الطيور البرية، فيما يفوق عدد النافقة بكثير الحالات المؤكدة.

حذّر المعهد من الحمل الفيروسي العالي الناجم عن الطيور البرية ومخلّفاتها، ودعا إلى عدم الاقتراب من الطيور النافقة، وتجنّب زيارة حظائر الدواجن مباشرةً بعد ذلك، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس بطريق غير مباشر عبر الأحذية أو الأدوات الملوّثة. (العربية)
