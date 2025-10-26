22
بالصورة.. فضيحة تهز أهم مطعم بيتزا
Lebanon 24
26-10-2025
|
17:31
أغلقت سلطات الصحة في منطقة وولثام
فورست
أحد فروع مطاعم "بيتزا هت" على طريق "تشينغفورد ماونت رود" في
لندن
، بعد رصد تفشٍّ للفئران وآثار فضلاتها داخل المطعم، إلى جانب ضعف إجراءات النظافة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الآفات، وفق ما نقلت صحيفة "مترو". وجاء الإغلاق عقب بلاغ من أحد المواطنين، لتصدر السلطات قرارًا فوريًا بإغلاق المطعم حمايةً للصحة العامة.
وأقرّ رجل الأعمال "الحسن غسوس" (64 عامًا)، مدير شركة GH Pizzas Ltd المالكة للامتياز، بالاتهامات الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة "
ستراتفورد
" في 14 تشرين الأول الجاري، على خلفية الفشل في السيطرة على الآفات. وتدير شركته 24 فرعًا لـ"بيتزا هت" في أنحاء لندن، إلى جانب امتلاك مطاعم تحمل علامات تجارية عالمية أخرى مثل "وينديز".
وقضت المحكمة بتغريم غسوس 23,500 جنيه إسترليني، إضافةً إلى 15,690 جنيهًا لتغطية التكاليف القضائية، مع إلزامه بالسداد خلال ستة أشهر. يُذكر أن الفرع ذاته كان قد أُغلق عام 2021 بعد اكتشاف الفئران داخله، قبل أن يُعاد افتتاحه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه عقب استيفاء متطلبات النظافة والتطهير. (24)
