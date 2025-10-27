Advertisement

منوعات

هجمات غامضة بلا دافع.. "سفاح الوجوه" يرعب نيويورك

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:14
أفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الأميركية بالاشتباه بوجود "سفاح عشوائي" في نيويورك يهاجم الرجال بقطع وجوههم من الجهة اليسرى.
وحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك بوست"، ذكرت المصادر أن المشتبه به نفذ 3 هجمات دموية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت نحو الساعة 6:30 صباح السبت على قطار الخط "كيو" المتجه شمالًا في محطة مترو تشيرش أفينيو، حيث تعرّض رجل يبلغ من العمر 37 عاما لجرح عميق في الجانب الأيسر من وجهه.

واستجابت الشرطة لبلاغ 911 (طارئ) في الموقع، ونُقل الضحية إلى مستشفى كينغز كاونتي حيث وُصف وضعه بالمستقر، بحسب الشرطة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24